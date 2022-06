Subsidio a energéticos está garantizado todo el año para enfrentar inflación: AMLO

Ante la inflación mundial y una eventual recesión en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México el gobierno está “haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema”, y por ello garantizó que se mantendrá todo el año el subsidio a las gasolinas para no provocar un incremento de precios.

“Todo el año lo tenemos garantizado, no tenemos problema porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diesel sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto, eso es lo que quisieran los conservadores porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel y de la luz porque nos ayuda”, explicó este viernes en Palacio Nacional.

Durante su conferencia mañanera, reiteró que para enfrentar la inflación mundial y cualquier factor externo, el gobierno mexicano está avanzando en ser autosuficientes en energéticos y en alimentos, por lo que convocó a los campesinos a sembrar más semillas como maíz, frijol y arroz; destacó que el gobierno dotará de fertilizantes a 800 mil productores pequeños.

México negocia con EU acuerdo para la compra de alimentos

Sin embargo, López Obrador adelantó que, en el proceso de lograr la autosuficiencia alimentaria, están negociando con Estados Unidos un importante acuerdo para que México le compre alimentos.

“Al mismo tiempo, tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos, para poder comprar alimentos a buen precio y estamos en acuerdo con Estados Unidos también para la compra de algunos alimentos, estamos viendo esa posibilidad. Porque a nosotros nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos, menos en lo energético”, expuso.

El primer mandatario del país reconoció la inflación mundial como “un grave problema”, pero confió que con las acciones de su gobierno podrán enfrentarla.

“Ayuda para que el pueblo de México sepa en qué situación estamos. Claro que la inflación es un problema grave, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en nuestra economía, sobre todo en la economía popular.

“Imagínense si nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas, estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos y entonces sí, no podríamos enfrentar la crisis”, destacó.

