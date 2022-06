AMLO mediará audiencia de empresarios mexicanos con Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a su par de Estados Unidos, Joe Biden, que en el próximo encuentro que sostendrán en julio, en Washington, se abra una mesa de diálogo con empresarios mexicanos y estadounidenses, a fin de buscar mayor integración de inversiones privadas entre ambas naciones.

La solicitud de audiencia con Biden fue acordada durante la comida que López Obrador tuvo ayer con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en el Museo Kaluz, en el Centro Histórico.

“Vamos a ver si tenemos una mesa conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses. Eso fue lo que ayer acordamos… Ellos dijeron que querían estar. Y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que nos acompañaran y que se invitara a empresarios estadounidenses”, explicó.

Empresarios interesados en trabajar en acciones conjuntas: AMLO

De acuerdo al presidente de la República, los empresarios mexicanos están interesados en trabajar en acciones conjuntas para “ensamblar” inversiones privadas nacionales con la Inversión Extranjera Directa (IED) que lleva al país.

“También hablamos de estas oportunidades, de cómo fortalecer la integración económica para captar más inversión extranjera, cómo articular ensamblar inversión nacional con inversión extranjera”, apuntó.

López Obrador negó que la IP le haya manifestado preocupaciones en su último encuentro, pero sí inquietudes en el sector energético “No, nada especial. Un poco el que se abra una mesa para analizar las exportaciones de gas.

“Como ustedes saben, la CFE tiene gas excedente y se está procurando que se utilice ese gas, que se paga con el dinero de los mexicanos y también para no perjudicar a la CFE y no aumentar el precio de la luz.

“Pero ellos también importan gas. Entonces, se acordó abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo”, explicó.

Va reunión extensa con Biden

López Obrador dijo que al momento no hay fecha para el encuentro con Biden, pero dijo que podría ser después del 15 de julio. Sin embargo, adelantó que será una reunión larga.

“Yo creo que va a ser un día completo, de distintos temas, además de que el me ha mandado a decir que el quiere platicar conmigo no sólo de asuntos económicos, de varios temas, platicar, conversar, pero desde luego vamos a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio; me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio”, expuso.

