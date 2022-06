Primer día de revisión transporte público de CDMX deja como saldo 76 unidades suspendidas

El primer día de revisión al transporte público, tras el aumento de un peso en la tarifa, dejó como saldo 76 unidades suspendidas.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de la Ciudad de México informó que este día, como se acordó con el gremio de transporte público concesionado de la capital del país, comenzaron los operativos para supervisar la correcta operación de quienes conducen las unidades.

Derivado de esto, se realizaron 43 operativos en las alcaldías Gustavo A Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco donde se llevaron a cabo un total de mil 56 revisiones.

El resultado fue un cumplimiento de acuerdos de manera general del 92.61 por ciento.

Dos unidades fueron remitidas directamente al corralón Foto: Cuartoscuro

No obstante, se llevó a cabo la suspensión de 78 unidades por no cumplir con los requisitos de licencia Tipo “C” vigente, seguro vigente, no portar uniforme y llevar acompañante.

Del total, 76 fueron suspendidas y dos fueron remitidas directamente al corralón por incumplir con todos los requisitos anteriormente señalados.

Esta fase del programa de operativos al transporte público continuará hasta el 31 de julio.

La ciudadanía puede realizar denuncias de cobro no autorizado o mal servicio a través de Locatel al número *0311 o en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad.

