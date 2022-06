PRD no descarta alianza en Edomex para 2023: Jesús Zambrano

La dirigencia nacional del PRD aclaró que no está cerrada la opción de la alianza para disputar la gubernatura mexiquense, aunque, simultáneamente elegirán una candidatura propia, si la propuesta de coalición electoral no trasciende a una de gobierno.



De gira por Toluca y desde la sede estatal del Sol Azteca, el líder nacional, Jesús Zambrano Grijalva, anunció que inician con los trabajos preparatorios rumbo al 2023 y crearán una Comisión Política, pues consideró que están a muy buen tiempo.



A pregunta expresa, zanjó que están unidos y abiertos para concretar la alianza con PRI y PAN en la entidad, pues aseguró asume su corresponsabilidad con el país de participar con estos esfuerzos.



No obstante, reveló que medirán a través de encuestas la factibilidad de esta asociación electoral.



“No queremos de ninguna manera cerrar la posibilidad que construyamos una gran alianza y además irlo midiendo con diversas encuestas, con diversos estudios demoscópicos que es lo que plantea y dice la sociedad”, declaró.



Subrayó que la condición para concretar una alianza con PRI y PAN, es que la coalición electoral pase a una de gobierno, por lo que plantearán se hagan las reformas necesarias para ello antes de septiembre.

Zambrano Grijalva reconoció que liderazgos estatales plantean que lo mejor es ir solos y con candidato propio, por lo que integrarán una Comisión Política con la finalidad de ir seleccionando a alguien que los represente.



Aclaró que la idea es explorar ambas vertientes, en alianza o sin esta, aunque una vez que definan a su eventual candidato para ponerlos en la mesa ante el PRI y el PAN.

FOTO: Gerardo García

Citó que en el PRD mexiquense el diputado local, Omar Ortega Álvarez y el alcalde de Villa de Allende, Arturo Piña García, se han destapado como aspirantes a la gubernatura y esperan que otros más lo hagan, aunque la definición será abierta y no en lo oscurito.



“Y que estemos en esta misma disposición de poner sobre la mesa nuestra propia propuesta (candidatura) en su momento con las pláticas con los demás partidos políticos”, afirmó.



Zambrano Grijalva rechazó una posible división o una voz disonante entre las dirigencias federal y estatal, pues ratificó que hay unidad.



Defendió que en la alianza con el PRI y PAN, han dado resultados modestos, aunque decisivos para los triunfos obtenidos, por lo que negó que vaya a perder el registro y pidió no darlos por muertos o derrotados.

