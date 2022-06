Buscan rescatar el relleno sanitario de Atizapán, perteneciente a la comunidad agraria

El rescate del relleno sanitario de Atizapán de Zaragoza, que actualmente está clausurado, requiere de una inversión inicial de 20 millones de pesos, aseguró el alcalde Pedro Rodríguez Villegas.

En entrevista, el alcalde señaló que se trata de un relleno sanitario que es propiedad de la comunidad agraria del municipio, pero que se busca rescatar, a través de un convenio con el Ayuntamiento, que cuenta con la licencia del mismo.

Explicó que el gobierno municipal se acercó con las autoridades de las Secretarías del Medio Ambiente estatal y federal para cumplir los requisitos y lineamientos necesarios para una operación ecológica del relleno sanitario, que cumpla con la normatividad vigente.

“Permitir que funcione, tiene que ser dentro de la norma, porque nos interesa como municipio un relleno sanitario ecológico y no un tiradero de basura a cielo abierto, que se vuelva un contaminante para toda la población”.

El presidente municipal señaló que actualmente no existe ningún convenio con municipios o localidades aledañas para recibir basura en este relleno.

Durante la firma de un convenio con la SEDEMA estatal, destacó que se está buscando una empresa dedicada al manejo y tratamiento de los residuos sólidos, para que opere en el relleno.

Atizapán podría separar hasta el 40 por ciento de los desechos sólidos que genera. Foto: Especial

“El tema no es solo el rescate, si no la operación del mismo. No quisiera que fuera un relleno sanitario que se convierta únicamente como depósito final de los residuos sólidos, si no que se procese la basura, que se haga la clasificación necesaria para que se deposite lo mínimo y lo demás se pueda reutilizar”.

Destacó que se estima que Atizapán podría separar hasta el 40 por ciento de los desechos sólidos que genera.

Rodríguez Villegas anunció que próximamente iniciará una campaña de separación de basura en el municipio, organizando una logística, para que los camiones recolectores se lleven la basura que se puede reutilizar como cartón y plástico unos días; y otros los desechos orgánicos.

En tanto, Jorge Rescala Pérez, titular de la SEDEMA estatal señaló que en el Estado de México trabajan 10 rellenos sanitarios regionales y 25 tiraderos al cielo abierto, que reciben los desechos de los mexiquenses.

Pero reconoció que también operan varios tiros clandestinos que utilizan las barrancas; varios de los cuales, se han clausurado, pero vuelven a abrir.

alg

Sigue leyendo

Firman gobernadores de Guerrero y Michoacán Convenio de Seguridad y Procuración de Justicia

ISSSTE, comprometido a generar acciones en beneficio de personas adultas mayores

Fortalece Guerrero lazos de amistad e intercambio cultural con Francia