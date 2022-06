Clausuran chelería clandestina en la Playa Bocana, en la Paz

En Municipio de La Paz, Baja California Sur, fue Clausurado un negocio de venta de alcohol, el cual fue instalado en Plena Duna de la Playa la Bocana, la cual se ubica en la subdelegación de Todos Santos Pueblo Mágico.

Lo anterior sucedió cuando, diversos ciudadanos realizaron las correspondientes denuncias a la Dirección de Comercio Municipal de La Paz la cual procedió a su clausura e inmovilización de productos.

“Recibimos un reporte de un evento o venta de alcohol en esta playa, mandamos elementos para verificar permisos, al no contar con estos se procedió a la clausura del lugar al no poder operar”, señalo Omar Alejandro Orantes, director de Comercio del Ayuntamiento de La Paz.

La población de la zona fue la que denunció los hechos.

??????

Los hechos tuvieron alcance en redes sociales, donde muchos ciudadanos se manifestaron con cometarios en los que se solicitaba el respeto al medio ambiente, pues el comercio clausurado, ya había realizado diversas excavaciones en la duna, para “enterrar” tinacos cisterna, los cuales surtirían de agua a las ilegales instalaciones.

Sobre las excavaciones y el negocio mismo, los encargados no presentaron los permisos correspondientes por parte de Semarnat o de la Direccion de Comercio Municipal por lo que “en cumplimiento al artículo 117 de la Ley de Hacienda, que establece que al no estar en el padrón del municipio y no contar con la Licencia o permiso provisional para operar, implica la clausura directa e inmovilización de los productos”.

Durante el operativo se contó con el apoyo de elementos de la Policía Municipal, acudiendo también personal de SEMARNAT, quienes efectuaron la multa correspondiente al encontrarse la unidad móvil dentro del área de la playa La Bocana en la comunidad de Todos Santos.

Sigue leyendo:

Ejército, GN y Policía Michoacán despliegan operativo en San Juan Nuevo; suspenden clases

Domingo sangriento en Michoacán; asesinan a pareja que salía de Coppel