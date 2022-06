Ausencia de AMLO en la Cumbre no afectó relaciones entre México y EU: Ken Salazar

La ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Novena Cumbre de las Américas no afecta las relaciones entre México y Estados Unidos.

Así lo aseguró en conferencia de prensa el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, quien dijo que seguirán adelante con el trabajo que se realiza.

“¿Que si va a afectar el negocio entre México y los Estados Unidos porque no fue el presidente allá? No, no va a afectar nada, miren, México estaba ahí presente, en muchos lugares donde fui yo, estuve donde quiera en la Cumbre y ahí vi adentro más mexicanos que de cualquier otra nación, los líderes de acá, de México, porque ellos saben la integración que existe, pero también la importancia de la integración del futuro en todos estos temas”, señaló.

Salazar destacó que la relación entre ambos países es buena y “para siempre” y va a sobrevivir a las políticas del día y a los que están en posiciones de poder ahora porque las economías están enlazadas.

El embajador destacó que la relación entre ambos países es buena y "para siempre"

FOTO: Especial

A pesar de que las dos naciones tienen visiones distintas en algunos temas, señaló, esas diferencias no son más grandes que las oportunidades para trabajar juntas.

Tras calificar como histórica la Cumbre, Salazar dijo que el futuro de la economía y los negocios está en las Américas y no en China, Rusia u otros lugares.

Aseguró además que la visión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es tener un hemisferio de mucha prosperidad.

Dijo que se debe atender el desarrollo de la economía de los países de origen de los migrantes como Centroamérica.

Detalló que en los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha invertido en América Central más de 4 mil millones de dólares.

Al ser cuestionado sobre Nicaragua, Venezuela y Cuba que son países expulsores de migrantes y que no estuvieron en la Cumbre, Salazar dijo que el problema es que son gobiernos que no están funcionando y la gente sale de estos porque son dictaduras que no respetan las elecciones, la democracia ni los derechos humanos.

Sigue leyendo:

Gobierno de EU sí prometió 4 mmd para Centroamérica, hablaré con Ken: Ebrard

No hay fractura con EU por ausencia de AMLO en la Cumbre: Ebrard

AMLO rechaza acudir a la Cumbre de las Américas; envía a Marcelo Ebrard