AMLO rechaza acudir a la Cumbre de las Américas; envía a Marcelo Ebrard

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California y a cambio visitará Oaxaca, la zona afectada por el huracán Agatha.

También adelantó que en el mes de julio visitará la Casa Blanca a un encuentro con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para seguir tratando el tema de la integración de todos los países de América y todo relacionado con la migración.

“Informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos”, dijo.

En la mañanera, el mandatario insistió en la necesidad de dejar a un lado la exclusión, el querer dominar sin razón alguna y el no respetar la soberanía de los países, por lo que no puede haber Cumbre de las Américas —dijo— si no participan todos los países del continente.

Lamentó no encontrarse con Biden y celebró la buena relación que tiene con él, pero en este caso “siento que hay muchas presiones de los republicanos, y sobre todo del Partido Republicano y algunos demócratas”, así como de la comunidad cubana en Florida.

Explicó que los cubanos radicados en EU, así como el senador demócrata, Bob Menéndez, tienen mucha influencia en la política estadounidense, pero “desde mi punto de vista están actuando con odio y no quieren la hermandad de los pueblos”, haciendo sufrir al pueblo abnegado y digno de Cuba.

“Pero si seguimos así, dependiendo de la decisión de un señor, de su influencia, pues entonces estamos actuando de manera sectaria, traficando con el dolor de los pueblos, sacando provecho, medrando en lo político y en lo económico. Eso no”, expuso.

Insistió que en el caso del bloqueo cubano se puede considerar como una especie de genocidio, pues se trata de una “tremenda” violación de derechos humanos, afirmó el presidente López Obrador.

En ese sentido, adelantó que durante los días de la Cumbre visitará la zona afectada por las lluvias en el sur de la sierra oaxaqueña y recorrerá comunidades del Istmo de Tehuantepec.

