¿Quién era "Soldadin", el payaso linchado en Oaxaca por una supuesta agresión sexual?

El fallecimiento del payaso “Soldadín” en Oaxaca ha provocado una gran conmoción entre la sociedad mexicana pues se sabe que el comediante de 50 años de edad fue linchado por un grupo de pobladores del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, quienes lo acusaron de presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer y sin realizar investigaciones ni denuncias decidieron tomar la justicia por propia mano, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, fue el pasado lunes 24 de marzo cuando el payaso “Soldadín” fue agredido por un grupo de pobladores del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Tuxtepec, quienes sostenían que el comediante había realizado tocamientos indebidos a una mujer cuando este se encontraba en supuesto estado de ebriedad, por lo que decidieron retenerlo y golpearlo durante un lapso de al menos 9 horas, incluso, se sabe que le rociaron alcohol con la intención de prenderle fuego provocándole severas quemaduras en distintas partes del cuerpo.

"Soldadin" fue agredido durante al menos nueve horas. Foto: FB: Payasos Soldadin

Tras la golpiza que recibió el payaso “Soldadín”, la policía y equipos de emergencia llegaron hasta un paraje ubicado cerca de la colonia El Esfuerzo, donde se encontraba el comediante inconsciente y resguardado por pobladores, quienes impidieron cualquier acción de los uniformados y paramédicos, fue hasta horas más tarde cuando familiares del payaso llegaron al lugar y trasladaron el hombre al Hospital Regional de Tuxtepec donde, según los reportes, le negaron la atención, por lo que optaron por llevarlo a su casa y buscar atención médica privada, no obstante, debido a la gravedad de las lesiones horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Cabe señalar que, la Vicefiscalía Regional de la Cuenca de Papaloapan dio a conocer que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer estos lamentables hechos, sin embargo, hasta el corte de esta redacción no se han reportado personas detenidas por estos hechos, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se emita información detallada sobre el estatus de las investigaciones.

"Soldadín" falleció por las lesiones que le provocaron los habitantes de la colonia El Esfuerzo de Tuxtepec. Foto: FB: Payasos Soldadin

¿Quién era “Soldadín”, el payaso linchado en Tuxtepec, Oaxaca?

El nombre real del payaso “Soldadín” era Cayetano San Juan Reyes, tenía 50 años de edad y según se sabe, se ganaba la vida ofreciendo shows en distintos espacios públicos del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca así como en eventos privados y tras su fallecimiento se pudo ver que era una personalidad reconocida y querida dentro del gremio cómico de su ciudad pues otros comediantes lamentaron su fallecimiento y calificaron lo sucedido como una auténtica injusticia y barbarie.

Hasta el momento, se desconoce si el payaso “Soldadín” tenía hijos o si estaba casado, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que actualmente vivía junto a su madre, Catalina Reyes, una adulta mayor que tras el fallecimiento de su hijo ya salió a exigir justicia ante distintos medios de comunicación.

"Soldadín" tenía 50 años de edad. Foto: FB: Payasos Soldadin

Cabe mencionar que, tras la muerte de “Soldadín” se hizo viral una publicación de “Nito Payasito”, un amigo de Cayetano San Juan, quien señaló que hace unos meses pasó por una situación similar, en la cual, pobladores de la región lo acusaron sin fundamentos de ser secuestrador, por lo que estuvo retenido por más de seis horas, no obstante, en su caso, sí le permitieron defenderse y aclarar que no se dedicaba a nada ilícito, por lo que se dijo completamente consternado al saber que su amigo no tuvo esta oportunidad.