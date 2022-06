No hay fractura con EU por ausencia de AMLO en la Cumbre: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón descartó una fractura o afectación en la relación de México-Estados Unidos por el rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador de participar en la IX Cumbre de las Américas, que organizó el presidente Joe Biden.

Desde la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), este martes, explicó que, a nombre del presidente de la República, él presentará una agenda enfocada principalmente en atender la migración, el desarrollo en Centroamérica y el cambio climático, el bloqueo contra Cuba, pero “como brújula” llevará el reclamo a Estados Unidos por excluir a países del magno evento.

“Yo diría que la relación bilateral que tenemos hoy con Estados Unidos es muy buena, muy extensa y es una relación en la que tenemos claras esferas. Entonces, tiene el presidente López Obrador una invitación del presidente Biden para visitar Washington en julio, entonces tendremos una reunión en Washington para los temas bilaterales entre México y Estados Unidos"

“Respecto a la Cumbre, ya dio el presidente (López Obrador) sus razones de por qué México y él en particular, consideró, que no debería estar en virtud de que no están todos los países. Pero la relación bilateral la veo positiva y va a seguir siendo así, no esperamos un cambio”, contestó.

Ebrard sale este mismo martes a Estados Unidos para participar en la Cumbre, que se desarrolla del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Ebrard participará en la Cumbre de las Américas

FOTO: Especial

La agenda de México

Ante la ausencia de López Obrador en la Cumbre, la delegación de México que participará estará integrada por Marcelo Ebrard y por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, así como subsecretarios de ambas dependencias.

Ebrard detalló la agenda que sostendrá, entre ello reuniones plenarias con jefes de Estado, jefes de gobierno y diversas actividades con su homólogo Antony Blinken, con los cancilleres de los países de América Latina y del Caribe, y de Canadá, así como una reunión trilateral Estados Unidos, Canadá y México.

Como punto central en los temas que abordará el canciller será reprochar que no se invitó a la Cumbre a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“¿Qué es lo que vamos a plantear? Primero, en cuanto al futuro de las américas, lo que ha venido señalando el presidente de la República, que es, tenemos que caminar hacia un nuevo tipo de organización en las Américas, basado en el respeto mutuo y en la inclusión de todas y de todos. Esto ya lo explicó el señor presidente, simplemente decirles que eso es como la brújula de lo que vamos a plantear”

También planteará cuál es la visión de México sobre el tema de la migración. “Nosotros pensamos que básicamente vamos a dos cosas: se requiere una inversión importante en varias de las regiones de América Latina y El Caribe, en donde tenemos dificultades por los efectos de la pandemia y por la situación económica general. Esto está, desde luego, acelerando los flujos migratorios”, expuso.

México planteará la necesidad de implementar acciones regionales, sobre todo desde Estados Unidos, para lograr “una movilidad laboral organizada”.

“Estados Unidos es un país que tiene un crecimiento demográfico de .4, el año pasado llegó a .1, por lo tanto van a necesitar cada año más del millón de personas para poder mantener el ritmo de crecimiento en su economía. Por qué no lo organizamos mejor de una manera que sea regulada, segura para las personas”, dijo.

Ebrard hablará sobre la migración en la Cumbre de las Américas

FOTO: Especial

El canciller expuso que también reprocharán la falta de inversión de EU en Centroamérica. Además, se planteará la visión de México sobre la estrategia de Acción Climática que EU está promoviendo a través de John Kerry y otros de sus funcionarios, además de cuáles son los programas que México quiere promover.

“Por ejemplo, el asumir el compromiso de tener el 50 por ciento de la planta vehicular muy pronto de electromovilidad y de aumentar la captura de metano a la atmósfera, principalmente de toda la actividad en torno a los hidrocarburos”, explicó.

Respecto a Cuba, dijo, “insistiremos que el bloqueo es inhumano, contrario a la dignidad humana, ineficaz y ha sido condenado por todos los países que estamos ahí, que vamos a estar ahí, todos votamos en contra salvo EU”.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO rechaza acudir a la Cumbre de las Américas; envía a Marcelo Ebrard

"Jóvenes Construyendo el Futuro" llega a Estados Unidos: el programa de AMLO ayudará ahora a los paisanos

"Apologista de la tiranía": senador Marco Rubio festeja que AMLO no viajó a EU y lanza duras acusaciones