"Apologista de la tiranía": senador Marco Rubio festeja que AMLO no viajó a EU y lanza duras acusaciones

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera no asistir a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California debido a que no se invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela, algunas figuras políticas han opinado al respecto.

En esta ocasión, fue el senador por el estado de Florida, Marco Rubio quien celebró a través de Twitter que López Obrador no se presentara en la reunión de jefes de Estado y de gobierno de América.

"Me alegra ver que el presidente Mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana" escribió en un tuit.

Y es que hace unos días, durante una sesión del Senado en Washington DC, Rubio ya había externado su sentir sobre la decisión del presidente de México: "si no quiere venir, que no venga", aseveró, ya que piensa que la unión americana no debería de ser presionada sobre quien invitar o no a una reunión donde el país será el anfitrión.

"Una de las mejores cosas que tenemos es que albergamos la reunión y no invitamos a dictadores. Quien quiera que invitemos dictadores a venir y que intente boicotear la cumbre, nos deja saber quiénes son los verdaderos amigos en la región" señaló el senador.

No obstante, fue el mismo gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden, el que dijo entender la decisión del Jefe del Ejecutivo de no asistir a la Cumbre de las Américas.

Por su parte, el senador estadounidense Robert Menendez lamentó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de "apoyar a dictadores y déspotas" en lugar de hacerlo con los los intereses mexicanos y no asistir a la cumbre regional: "Me uno a los que están cada vez más preocupados por la decisión del presidente López Obrador de apoyar a dictadores y déspotas por representar los intereses del pueblo mexicano en una cumbre con sus socios de todo el hemisferio" puntualizó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO rechaza acudir a la Cumbre de las Américas; envía a Marcelo Ebrard

Preocupa a senador de EU que AMLO "apoye a dictadores y déspotas", tras ausencia en la Cumbre de las Américas

Estados Unidos reacciona a la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas 2022: "Entendemos su posición"