AMLO defiende rescate de Altán, la empresa de Internet que conectará a todo el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el rescate que hizo el gobierno federal por la compra de Altán Redes, compañía de Telecomunicaciones creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que acabar de hacer una operación parecida en el caso de Altán, empresa de comunicaciones.

"Voy a volverlo a repetir, porque nuestros adversarios no lo entendieron o no quieren que actuemos como lo hicimos. Altán la crearon en el gobierno anterior, y como se hacía en gobiernos anteriores, se entregaron créditos de Nacional financiera que es banca pública", indicó.

Indicó que esa empresa fue adquirida por su gobierno para que no haya monopolios y que haya servicio en todos los rincones del país.

"Pero esto no les gusta y no lo quieren los conservadores, dicen que es de los años 70 nuestra política. Es lo que dice el periódico famosísimo The Wall Street Journal", expuso.