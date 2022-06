Por huelga del SUTIEMS, en riesgo el futuro universitario de 8 mil alumnos

Por la huelga del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS), alrededor de 8 mil alumnos, quienes se encuentran en el último semestre de bachillerato, están en riesgo de egresar. Así lo informó la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, quien hizo un llamado a los huelguistas para no afectar a los estudiantes.

“Por el sistema en el que se terminan los estudios del IEMS, los jóvenes y las jóvenes hacen un trabajo un final, que es muy importante en la concepción educativa del IEMS, lo estaban haciendo y lo interrumpen y no podrían terminar su bachillerato; esto los perjudica porque no pueden aspirar a entrar a una universidad cuando convoca la UNAM o convoca la Rosario Castellanos o la Universidad de la Salud, no van a tener sus diplomas.

“O sea, sí, es muy delicado el punto y sí quiero decir que de parte del Gobierno, de parte de la jefa de Gobierno, ha habido toda la disposición para salir adelante”, explicó en entrevista con los medios de comunicación.

El IEMS cuenta con 26 planteles en la Ciudad de México, donde casi 30 mil jóvenes estudian. Sin embargo, una tercera parte de dicho universo es la que se encuentra en riesgo de continuar con sus estudios.

“Para que ellos concluyan, con ese trabajo, sus estudios de tres años y en eso los profesores tienen la obligación, también porque trato colectivo, de asesorarlos para que también su trabajo, para mí eso es importantísimo medicina la la verdad, sí estamos muy preocupados porque se perjudica estudiantes”

Rosaura Ruiz

FOTO: Archivo

La Secretaria aseguró que la huelga que estallaron integrantes del SUTIEMS no es legal, desde su punto de vista, sin embargo será la Junta de Conciliación y Arbitraje quien definirá la autenticidad. “La Junta de Conciliación está determinando si la huelga es legal o no. Eso les toca a ellos. Nosotros seguimos trabajando con los compañeros sindicalizados”, agregó.

La huelga del SUTIEMS sólo fue estallada el 8 de junio, a las 6 horas, por el 23 por ciento de sus agremiados. El IEMS informó que, después de múltiples reuniones conciliatorias, un grupo de 238 trabajadores afiliados al SUTIEMS de los mil 47 agremiados, tomaron esta decisión al no aceptar la propuesta salarial planteada.

Las autoridades educativas del IEMS plantearon un incremento de 3.5 por ciento al salario integrado retroactivo al 1 de enero del presente año, equiparable al ofrecido en otras instituciones de educación pública, así como un incremento retroactivo del 2 por ciento a las prestaciones de la cláusula 45.

Además, se ofreció un 5 por ciento de integración a salario base a costos compensados de las asignaciones en todos los niveles.

