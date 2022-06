“Si se dedican a hacer campaña y todavía tienen una responsabilidad, la gente los va a castigar”: AMLO a presidenciables

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes a los funcionarios públicos que buscan ser presidenciables para el 2024 que no dejen a un lado sus responsabilidades para hacer campaña o “pelar el diente”, como le llamó, pues de lo contrario, dijo, la gente los va a castigar.

En su conferencia mañanera durante su gira en Oaxaca, el mandatario se dirigió a todos los aspirantes de Morena y de otros partidos, donde incluyó al gobernador de la entidad, al priista Alejandro Murat Hinojosa, quien anunció un día antes que buscará la precandidatura para la presidencia de la República.

“Nada más que si se tiene una responsabilidad lo primero es cumplir con la gente, pues además esto es un consejo: si se dedican a hacer campaña y todavía tienen una responsabilidad, la gente los va a castigar porque el pueblo es mucha pieza, se da cuenta de todo. Está muy avispado nuestro pueblo, muy consciente, no se deja manipular”, dijo el mandatario federal

AMLO niega presunta promoción del secretario de Gobernación

López Obrador habló de las elecciones del 2024 luego de ser cuestionado sobre la presunta promoción del secretario de Gobernación, Adán Augusto, como presidenciable, mediante un vehículo que circuló en Monterrey portando una lona con imagen del funcionario en la que el presidente López Obrador le levanta la mano.

La respuesta del mandatario federal, acompañada de una carcajada, fue “no tengo información”, y aprovechó para reiterar que ya se acabó con la práctica del tapado, en la que la carta fuerte del partido oficialista era elegido desde Palacio Nacional.

“Y nada de que, ‘el que se mueve no sale en la foto’. Claro, ya, como lo dije hace unos días: si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las 8 que les queda pueden utilizar 3 para pelar el diente y 5 para descansar.

“Pero no se puede que si tienen un cargo, a penas 8 en la oficina y 16 para pelar el diente. No, no. Si es así podrían tener hasta 24 horas, pero ya no ser servidores públicos”, dijo.

También resaltó una lista de presidenciables de su partido, en donde incluyó a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

“Adán es de primero, mi paisano, extraordinario secretario de Gobernación, me ayuda mucho; Claudia, trabajadora, inteligente, honesta; Marcelo Ebrard me está representando en la Cumbre muy bien, con mucha dignidad, defendiendo la política exterior de México, un político profesional; Tatiana Clouthier, nada más imagínense su tradición política, hija de uno de los opositores más importantes en este país en la historia, de Manuel Clouthier, Maquío, y de los otros partidos”, señaló.

Por Iván Evair Saldaña y Francisco Nieto / Enviados

SIGUE LEYENDO:

AMLO pide a la oposición "no estorbar"

En una semana se entregará el recurso a municipios afectados por Agatha: AMLO

Conferencia Mañanera Minuto a Minuto 10 de junio