AMLO responde a Fox por críticas al AIFA tras incidente en el AICM: “Es un afán de que nos vaya mal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en la Mañanera a un tuit del expresidente Vicente Fox Quesada que lo acusó de haber provocado el incidente entre dos aviones que estuvieron a punto de colisionar entre sí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Sigue jugando con fuego, Lopez (sic). Son muchos pasajeros y serian (sic) muchas muertes!! Que error más grande AIFA. Que irresponsabilidad!!”, fue el mensaje citado en Palacio Nacional donde el exmandatario federal arremetió contra la presente administración.

Al respecto, López Obrador aseguró que se trata solo de las resistencias muy alentadas por el conservadurismo, donde Vicente Fox solo ataca por atacar, indicó, “este aunque caiga en ridículo; no sé qué les pasa, deberian de serenarse, todo se arregla”, expresó.

Agregó que el tuit de Vicente Fox carece de sentido: “Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto, es un afán de que nos vaya mal”, enfatizó, ante ello, cuestionó tanto al expresidente como al sector de la población que votó por él para que fuera presidente de México.

“Imagínense la pena de los que votaron por él, o ¿eso ya no importa?, ¿ya la verdad no importa? ¿Vamos a aceptar el cinismo, vamos a aceptar lo irracional, vamos a aceptar que se siga robando? ¿Vamos a aceptar ser masoquistas? No, no no no no, no”, respondió AMLO.