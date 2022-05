SEGOB ha pedido que caravana wixárika no salga de Jalisco

Aunque la caminata que realizan integrantes de pueblos originarios hacia Palacio Nacional avanza, funcionarios de la Secretaria de Gobernación (Segob) se han puesto en contacto con ellos para pedirles que ni salgan de Jalisco rumbo a la Ciudad de México afirmó, Oscar Hernández Hernández, presidente de Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños y Mezquitic.

"Hasta el momento no hemos recibido ninguna señal formal (por parte de la Presidencia de la República), solo por mensajes de que a lo mejor sí, a lo mejor no, de la Secretaria de Gobernación... es lo que nos han comentado, yo creo que sí les ha llamado la atención, si nos piden que no salgamos de Jalisco, que no salgamos, entonces yo creo que sí están tomando cartas en el asunto".

Previo a esta caminata se instalaron mesas para intentar resolver el conflicto agrario, pero después de dos años, ahora piden diálogo directo con el presidente porque "ya los interlocutores que teníamos en la mesa ya se les acabaron las fichas".

Dijo que en las mesas de diálogo se agotó la participación con representantes del Gobierno Federal y que es por eso que realizan esta caminata para que sean recibidos por el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador y resuelva el compromiso que les hizo y cuya lucha tiene más de 50 años, para la restitución de más de 10 mil 500 hectáreas en el poblado de Huajimic, en el municipio de La Yesca en Nayarit.

El contingente de más de 200 personas, que inició con 80 a su salida el pasado 25 de abril, ha reportado incidentes menores. FOTO: ESPECIAL

Este viernes, ya se encuentran en carretera a Colotlán en Zapopan y se espera que a las 6 de la tarde sean recibidos por el gobernador Enrique Alfaro y funcionarios de la administración estatal, aunque aclaran que en los motivos de esta caminata no se incluyen demandas al Estado.

Oscar Hernández agradeció a los jaliscienses, incluidos algunas autoridades municipales, porque en su trayecto han encontrado solidaridad al ofrecerles agua y alimentos o incluso lugares para descansar.

Hasta ahora, el contingente de más de 200 personas, que inició con 80 a su salida el pasado 25 de abril, ha reportado incidentes menores como ampollas, principalmente, y no se han enfrentado a actos de inseguridad o que vulneren su integridad física.

Se calculan que lleguen en 17 días pues ya han avanzado 11 de los 28 días que se calculan para llegar a Palacio Nacional, lo cual representa poco más de 900 kilómetros.

Elementos de diversas corporaciones los acompañas en su trayecto en donde se incluye a Protección Civil, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía, entre otros.

SSB

SIGUE LEYENDO

Anuncian campaña de atención de violencia de género #MujerEnAlerta

Sujeto ataca por la espalda a abuelita en las calles de Guadalajara: VIDEO

Jalisco inseguro: Falla Enrique Alfaro con balacera en Mazamitla