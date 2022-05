DIF dio en adopción a un bebé sin notificarlo a su madre; el caso que conmociona a Tamaulipas

Una joven que dio a luz a un varón, tras ser víctima de violación sexual, busca a su hijo al que no ha visto en tres años, desde que el sistema DIF Tamaulipas se lo recogió. La dependencia asistencial lo dio en adopción a una familia sin notificar a la madre, ni a sus tutores, denunció en Tampico la señora Fátima Fabiola.

La tía de la joven de nombre Aimé, acusó a las autoridades del Sistema DIF Tamaulipas de entregar en adopción a un recién nacido sin notificarlos, incluso la dependencia no se ha comunicado con ellos

Aimé, de 15 años actualmente, fue violada presuntamente por su padrastro Carlos N, cuando ella tenía sólo 10 años. Tras dos años de abusos quedó embarazada y dio a luz a un varón; para su protección ella fue internada a una Casa Hogar y estuvo separada del recién nacido, quien meses después fue recogido por el DIF Tamaulipas.

"Por medio de derechos humanos, por una denuncia que hice, el jueves me llegan dos cartas a mi domicilio dándome notificación donde me expresan y notifican que el bebé efectivamente estuvo en el DIF de Ciudad Victoria, pero que hicieron un juicio exprés y pues lamentablemente para mi y para mi sobrina, sin notificación, ni más nada, ni de ella ni de mi conocimiento. Son tres años que hemos buscando al niño y sin noticias hasta ahora", declaró llorando.

"Ellos dicen que nunca preguntamos por él, pero yo muchas veces me acerque y me dijeron que él no necesitaba pañales, que no era necesario que fuera a visitarlo, nada más hicieron estudios para poder entregar a mi sobrina", agregó, mientras exige justicia para la menor.

La víctima, estuvo en la Casa Hogar de Tampico, donde supuestamente recibía castigos o medicamentos controlados cada que preguntaba por el recién nacido y el lugar dónde se encontraba.

El DIF dice que la madre nunca buscó al niño que dieron en adopción

"El niño ya está integrado a una familia. Queremos que nos regresen al niño porque estamos en un juicio, y no merecemos que el niño esté en donación. No hemos firmado ningún papel, no nos dicen dónde está, solo que se encuentra integrado a una familia, ahí dice la carta y voy a promover eso porque no pueden darlo en donación", dijo.

La mujer, también acusó que el menor de edad fue recogido por el Sistema DIF en la vía pública, señalando la dirección de la calle Salvador Díaz Mirón, en la zona centro de Tampico.

Fabiola, recuerda que el niño fue entregado con pañalera, una playera azul y un short gris con calcetines de pescaditos, pero desde ese día no lo han vuelto a ver "ya no nos atendieron, nos dijeron que íbamos a ver al niño y nunca hubo respuesta, cuándo ella hacía preguntas por el niño le daban castigos o medicamentos controlados para que ella no tocara el tema, yo pregunté para visitarlo y solo nos decían que cuando terminará el juicio lo reintegraban".

También dio a conocer que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en contra de quienes dieron en adopción al infante y, para finalizar, hizo un llamado a la familia que tiene al menor a que lo regrese. "El tiene una madre, es su hijo y como haya sido, es un ser humano que lo pelea, no duerme, llora", finalizó.

Por Carlos Juárez

