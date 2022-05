"Hagamos un frente en contra de los feminicidas. Ni una más”: Arturo Zaldívar

El ministro presidente Arturo Zaldívar pidió crear un frente en contra de los feminicidas. Al firmar un convenio de colaboración con el Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que el país tiene el reto delicado, urgente y prioritario de la violencia de género y los feminicidios.

Aseguró que se debe crear una alianza entre autoridades, universidades públicas y privadas y la sociedad civil para revertir esta tragedia colectiva.

Señaló que este fenómeno es multicausal, pero los principales factores de esta tragedia nacional son la cultura machista y la impunidad porque los feminicidios no se investigan y llegan ante un juez una mínima cantidad de casos.

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan, porque cuando se investigan se investigan mal, y porque por regla general, las carpetas en las fiscalías no se arman adecuadamente y de ahí viene la impunidad con las resoluciones.