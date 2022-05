El Paquete contra la Inflación y Carestía no puede prolongarse más de 6 meses: Concaem. 

El sector empresarial del Estado de México advirtió que el Plan de Control del Índice Inflacionario, presentado este miércoles por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no debe prolongarse más de seis meses, además de que deberá estar respaldado por un programa de reactivación y generación de competencia, que impacte de largo plazo en la economía nacional.

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) Gilberto Sauza Martínez, reconoció el actuar del gobierno federal para subsidiar los fertilizantes, contener el aumento de precios en cuotas de peajes, tarifas ferroviarias y garantizar una reducción de costos y tiempos de despacho aduanal en los puertos marítimos.

“La propuesta de incrementar la producción de granos para llegar a más de 2 millones de toneladas y 8 mil toneladas más, a través del programa Sembrando Vidas, permitirá fortalecer a uno de los sectores que son básicos en la economía nacional y al cual no se ha sacado el provecho suficiente; pero debemos apostar por más y fortalecer toda la cadena de suministro y distribución para que los efectos sean de largo plazo”.

TE PUEDE INTERESAR: Plan de AMLO contra la inflación: estos son los 24 productos básicos que tendrán un precio controlado

El representante de los empresarios mexiquenses reconoció, también, la disposición del sector económico para congelar algunos precios de productos, a fin de mantener la capacidad adquisitiva de la población; sin embargo, indicó que la inflación no baja por decreto por lo que, la disposición debe tener una temporalidad corta. “Cuando los precios bajan o se mantienen y los costos siguen aumentando alguien está pagando ese diferencial, puede ser el productor o el distribuidor quien está absorbiendo ese costo o disminuyendo su utilidad, pero no desaparece y ya, por eso el plan no puede ser de largo plazo, porque no hay unidad económica que lo sostenga”.

El presidente de Concaem señaló que uno de los puntos fundamentales del Paquete contra la Inflación y Carestía anunciado esta mañana será la estabilización de los combustibles, que es uno de los principales insumos del sector productivo.

Consideró que al haberse sumado diferentes empresas al plan de contención, se esperaría que el resto de las unidades económicas se sigan desarrollando de acuerdo con la oferta y demanda y las propias condiciones que defina el mercado.

Estimó que el control establecido tendrá efecto en las próximas dos semanas y podrá verificarse en los precios de los productos de la canasta básica y su demanda.

SIGUE LEYENDO

Plan contra la inflación en México: ¿En qué consiste y cómo beneficiará tu bolsillo?

El Paquete contra la Inflación y Carestía no puede prolongarse más de 6 meses: Concaem.

DRV