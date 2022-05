Nuevo León no culpa a gobiernos anteriores, ni permite la impunidad, asegura Samuel García

Señor Fernando Canales Clariond



Leí con mucha atención sus palabras y quiero decirle, que tiene usted toda la razón: la vieja política está llena de corrupción política y económica. Y, agrego, el Partido de Acción Nacional (PAN) el partido que usted representa, fue y es parte de la vieja política.

También coincido en que hay personas buenas y malas en el PAN, pero no podemos dejar de decir que es el silencio cómplice de los que lideran, o lideraron, a este partido lo que ha hecho que su esencia se pudra. Fueron ustedes quienes permitieron que Acción Nacional decayera; su partido se corrompió frente a sus narices y no fueron capaces de impedirlo.

Es por eso que hoy muchos de los actores políticos que alguna vez vieron en Acción Nacional un cambio, han optado por unirse a un movimiento nuevo, que tiene ideales, que piensa diferente, que piensa en futuro, que sí lucha por las personas, que sí entiende que la función política es para servir y no para servirse de ella. Hace unos meses Nuevo León votó para sacar a la vieja política, votó por la oportunidad de construir un nuevo Nuevo León.

Responderé puntualmente sus comentarios:

En el nuevo Nuevo León no echamos culpas a los gobiernos anteriores, pero tampoco permitimos la impunidad ni le tapamos su robadera a nadie, aquí hacemos señalamientos puntuales y comprobados para que la ciudadanía sepa de dónde provienen los problemas que tenemos y buscamos resolver y castigar a los culpables; pero la nueva política no se queda en la denuncia, al mismo tiempo que denunciamos, también presentamos planes y acciones para solucionar lo que la vieja política hizo mal. Los planes maestros para alcanzar la movilidad que siempre debimos tener, el de agua para resolver este problema hoy y hasta el 2050 y el de seguridad, que le invitó a conocer el día de mañana, son solo una muestra de cómo hacemos las cosas hoy.

Trabajamos para resolver el desastre que dejaron los gobiernos anteriores, por cierto, varios emanados de su partido. Hoy el gobernador anterior está pagando por sus actos de corrupción. Si otros gobernadores hubieran hecho lo que estamos haciendo, hoy Nuevo León no estaría tan lastimado.

Es natural incomodarse frente a la crítica, es una reacción muy humana, pero lo inteligente es escuchar, aprender y corregir; insultos nunca ha habido ni habrá de mi parte, es más, nuestro gobierno es, probablemente, el único que ha salido a dar la cara durante marchas y manifestaciones. No recuerdo ningún gobernador de la vieja política que haya tenido, no digo el valor, al menos la vergüenza de hacerlo.

La suma de diputados y alcaldes a Movimiento Ciudadano ha sido una decisión libre de cada uno de ellos y ellas, no hay coerción. En todo caso, las amenazas gangsteriles que han recibido los alcaldes y diputados vienen de los líderes de su partido, pregunte usted y le aseguro que se avergonzará de los mecanismos de extorsión que Acción Nacional ejerce sobre sus alcaldes y diputados.

Y le digo una cosa más, los alcaldes y diputados de otros partidos que han decidido incorporarse a Movimiento Ciudadano, no lo han hecho solo por la bella filosofía política de nuestro movimiento, no es, disculpe la expresión, porque hablamos bonito, sino porque hablamos con acciones. ¿De qué le sirve a Nuevo León la argumentación si todo se queda sólo en palabras? A diferencia de la vieja política que gobernó con palabrería, nosotros lo hacemos trabajando: somos el estado que más rápido se vacunó y el primero en vacunar a niñas y niños gracias a la vacunación transfronteriza, en menos de un año logramos la cobertura universal contra el cáncer infantil y contra cáncer de mama, arrancamos desde el primer año proyectos como La Gloria-Colombia y la Carretera Interserrana. Esto no es palabrería, es la nueva política.

Usted habla de “enormes cantidades de dinero” para cooptar gente, lo invito a demostrarlo. Por mi parte, yo sí puedo demostrar que hemos asignado recursos a todos los municipios, gobernados por alcaldes de todos los partidos, porque nosotros sí estamos pensando en Nuevo León.

También ha mencionado que he usado la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Nuevo León para auditar a alcaldes y diputados. De nuevo, le exijo que lo demuestre, porque este gobierno no ha auditado a un solo alcalde o diputado actual. Puede preguntarles de uno por uno.

Y, para que no haya dudas, le aclaró que de ninguna manera se utiliza la UIFE para fines ajenos a su objeto. Al contrario, se está construyendo y desarrollando esa herramienta para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita como nunca antes. Los medios se han encargado de hacer públicas las actuaciones de esa Unidad que han derivado en denuncias y cateos relevantes.

Respecto a los requerimientos que la UIFE realizó al municipio de Santa Catarina, puede usted constatar que primero se dio la renuncia del alcalde a su partido y después se dio el requerimiento, a solicitud expresa del mismo alcalde, con la finalidad de que se realizaran auditorías a las administraciones anteriores de esa municipalidad y a su líder político, con el propósito de deslindarse de posibles hechos de corrupción, temas financieros y fiscales, entre otras razones. El alcalde señaló en acta circunstanciada que el anterior líder político, Víctor Pérez, comenzó a sobornar a regidores y síndicos para impedir al alcalde dejar su partido.

Sabiendo esto, podrá usted entender que la extorsión, la coerción y las amenazas vinieron de su partido, el PAN, que se comportó como siempre se comporta la vieja política.

Y, con todo respeto, le comento que su provocación no servirá, antes me llamaron Bronquito, Medinita y me seguirán llamando de muchas maneras, pero no lo soy. Soy Samuel García Sepúlveda, para servirle. Y quisiera recalcar que, si después de todos estos años, al fin se cansó de la corrupción política y económica del PAN, si quiere dejar atrás a la vieja política y trabajar en serio por Nuevo León, podemos considerar abrirle las puertas de Movimiento Ciudadano.

Usted tuvo la oportunidad de gobernar, de cambiar Nuevo León y no pudo. De hecho, recuerdo que se fue de aquí para caer bien parado, como secretario de estado, en Ciudad de México. No lo olvido y tenía apenas trece años cuando pasó. Por eso, con todo respeto, le digo: si no está dispuesto a ser parte de lo nuevo, déjenos a los jóvenes trabajar, llevo apenas siete meses en el gobierno y nos falta mucho.

Termino ratificando todo mi respeto y admiración a la ANEI y a Don Fernando Turner.

Saludos a todos, fuerte abrazo y, como siempre, estoy a sus órdenes.

Bienvenidas la ideas, las críticas y, obviamente, las réplicas.

Gracias

