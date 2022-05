Es “politiquero” el amparo al Tramo 5 del Tren Maya, asegura AMLO

Pese al amparo definitivo al Tramo 5 del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en la Mañanera que no podrán detener la construcción de esta obra emblemática de su gobierno.

Adelantó que irán a todas las instancias necesarias y se presentarán todos los recursos necesarios para reanudar la obra, pues este amparo es un “asunto politiquero”.

“Vamos acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra", indicó el presidente López Obrador, y aseguró:

“Son pseudo-ambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo el turismo y también por gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos”, expuso el mandatario.

En la conferencia de prensa matutina, agregó que detrás del amparo están intereses particulares, como el de Calica, empresa que extrae piedra caliza por debajo y por encima del manto freático, así como el empresario Claudio X. González, pero “estamos seguros que la obra va continuar”.

El presidente adelantó que, aunque está parada esa parte de la obra, se trabajará en otros tramos para recuperar tiempo: “no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares”.

RMG