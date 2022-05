Hombre realiza divertida parodia de Lady Polanco y se vuelve viral: "A mí no me alcanza para pagar la renta" | VIDEO

Hace unos días se viralizó una mujer que se mostró muy molesta por la apertura de un antro sobre la Avenida Presidente Masaryk que supuestamente arruinó la categoría de la zona.

En el video se puede ver a la mujer argumentar por qué no debería de estar ese centro nocturno: "El diseño, las luces en las noches, porque ya vi como las ponen las luces verdes rojas, fosforeces, rosas, amarillas, perdón, pero le están quitando toda la categoría a la zona" puntualizó.

Te puede interesar: Joven estalla por antro en Polanco "al estilo Insurgentes Sur": "Le están quitando toda la categoría a la zona"

Lo que más llamó la atención de los internautas fue que en repetidas ocasiones comparó el lugar con Insurgentes Sur y dijo sentirse avergonzada de que ese antro estuviera en "la avenida más cara de México".

La mujer fue sumamente criticada en redes sociales, ya que internautas consideraron que sus comentarios fueron clasistas, de igual forma recibió burlas al molestarse por cuestiones superficiales y fue apodada "Lady Polanco".

Te puede interesar: Los mejores memes de la mujer que criticó antro "que parece de Insurgentes Sur"

Joven hace parodia de "Lady Polanco"

El usuario de TikTok @disraelvazquez compartió un video en el que hace una parodia de la mujer que comparó el diseño de un antro con Insurgentes Sur, luego de que el discurso de la mujer se viralizara hace unos días.

Pero el tiktoker volteó la situación, tomó la actitud de la viral mujer pero atacó a Polanco como habitante de Insurgentes Sur: "Durante años se ha buscado mantener la categoría de la zona, para que no nos aumente la plusvalía ¡y ahora vienen y me ponen un restaurante tipo Polanco".

El usuario de TikTok se viralizó por su parodia. | FOTO: TikTok @disraelvazquez

En el video, el hombre muestra una supuesta molestia por la falta de luces neón y recalcó que ese tipo de lugares no son para esa zona: "Insurgentes Sur durante años se ha mantenido como una zona de una categoría ¿y ahora me la quieren subir? A mí no me alcanza para pagar la renta" señaló.

Con sarcasmo, el hombre se cuestionó si ahora irá gente de Polanco pensando que es la Avenida Presidente Masaryk, lo cual rechazó profundamente.

En los comentarios se puede ver como los internautas se tomaron con humor la divertida parodia a uno de los personajes más virales de los últimos días, incluso a muchos les causó gracia que en ese momento pasara una patrulla.

Te puede interesar: “Chica del Oxxo” arrasa en el Anitta Challenge con atrevido movimiento de cadera