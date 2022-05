Alumno que introdujo una navaja a una primaria de Tampico recibirá ayuda psicológica

Un alumno que cursa sexto grado en la primaria "Felipe de la Garza", en Tampico, Tamaulipas, ingresó a la institución una arma blanca dentro de su mochila y se la mostró a sus compañeros de clase; lo descubrió una maestra quien de manera inmediata se la quitó, confirmó el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), José Juan Gallegos de la Fuente.

El funcionario de la Secretaría de Educación Pública, afirmó que el niño que portaba el objeto no agredió, ni intimidó a nadie como en redes sociales se decía, pero el arma es real.

"El día miércoles detectó la maestra de clases, que el niño traía un arma blanca (una navaja), la mostró a los niños, en redes sociales se dice que agredió, pero no fue así, el reporte oficial indica que la mostró y la guardó, pero al darse cuenta la maestra le recogió la navaja", aseguró el titular del CREDE.

Los padres de familia piden atención a este problema.

Recalcó que hablaron con el niño y padres de familia, para darle seguimiento al menor para definir si se manda con un psicólogo y este defina su diagnóstico, con la intención de evitar futuros problemas.

Declaró que el menor será canalizado para brindarle ayuda, ya que al tener 12 años es consciente de sus actos y lamentó que con el uso de Internet, noticias y televisión los niños aprenden lo malo, además de que los padres no lo orientan.

Para finalizar, informó que el alumno está suspendido pero se buscará una solución para arreglar el problema y que no vuelva a ocurrir con este u otro niño "de momento hay suspensión, se le va a dar seguimiento al niño lo más conveniente es ver si no hubo agresión, no tuvo ninguna intención, no suspenderlo pero tenerlo en observación para darle seguimiento a través de un psicólogo".

