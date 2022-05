Queremos más activistas y defensoras como Cecilia Monzón, asegura su hermana Helena

El 21 de mayo, Cecilia Monzón Pérez fue asesinada en Cholula, Puebla. Ante esto, el representante de ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado, consideró que “estos asesinatos son ejemplos de violencia de quienes intentan silenciar a las personas que denuncian racismo, violencia de género y hostigamiento.

Helena Monzón, hermana de la activista y defensora que fue asesinada el 21 de mayo, aseguró que hasta el momento no ha tenido información de los avances en el caso y que no conoce más del tema.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para El Heraldo Radio, Helena Monzón dijo que ya tuvo acercamiento con la fiscalía, pero sólo para algunas formalidades.

"A mí no me han dado información del caso, aunque ya he tenido contacto con ellos. Sólo fue para dar el pésame y eso, pero no hemos entrado en materia

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo

FOTO: Archivo

Helena Monzón explicó que ella va a seguir con los asuntos legales de su hermana y va a tener apoyo de un abogado. Además, aseguró que quiere que existan más personas como su hermana Cecilia, que defendía a las mujeres y luchaba por los demás.

"Queremos que hayan más defensoras y activistas como mi hermana"

Sobre su futuro, dijo que va a regresar a España, porque allá está su vida, pero que seguirán apoyando a las mujeres de México en lo que se pueda, porque es muy importante que se siga la labor de Cecilia.

El lunes habrá una ceremonia religiosa, para recordar a Cecilia Monzón y rendirle un homenaje,

SEGUIR LEYENDO:

Colectivos feministas siguen labor de Cecilia Monzón

Familiares de Cecilia Monzón confían en esclarecimiento del asesinato

El feminicidio de Cecilia Monzón: cuando defender a las mujeres de la violencia cuesta la vida