Mis preocupaciones son el tiempo y el presupuesto; tengo que aplicarme a fondo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en la Mañanera que le queda poco tiempo de gobierno, por lo que dice que se va a “aplicar a fondo” para concluir su proyecto de nación. A la par, confesó que le preocupan dos cosas: el tiempo y el presupuesto.

Al ser cuestionado en su conferencia matutina si hará una gira por Sudamérica para pactar más alianzas con los países de la región, sobre todo de izquierda, López Obrador dijo que se enfocará en concluir los compromisos de su gobierno.

“La verdad es que ya tengo muy poco tiempo, ya no sé, deben de ser dos años, cuatro meses los que me faltan para entregar la presidencia si me lo permite el creador y la naturaleza, entonces tengo que aplicarme a fondo”, dijo el presidente de la república quien agregó:

“Si me dicen, ¿cuáles son dos preocupaciones, de acuerdo a mi trabajo?, diría, el tiempo y en segundo lugar el presupuesto. O sea, el tiempo para que podamos concluir; y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país y que tengamos los ingresos propios”, dijo.

El presidente descartó hacer gira por Sudamérica, después de que el mes pasado realizó una por cinco países de Centroamérica. Dijo que hoy México tiene “muy buenas relaciones con todos los países de América del Sur, "aun con gobiernos no tan afines en lo ideológico”, como Ecuador.

AMLO detalló cómo es su relación con los mandatarios de Sudamérica

“Están gobernados por gente seria como es el caso del presidente de Ecuador, él es de origen banquero, pero es una persona respetuosa, prudente, estamos firmando con ellos un acuerdo comercial, el presidente Lasso y es muy buena la relación", detalló el mandatario mexicano.

“Con el presidente del Perú, buenísima, la relación, muy estrecha, celebro que Perú esté con más estabilidad política porque habían pasado por momentos difíciles, ahora siento que hay gobernabilidad, más estabilidad y eso ayuda mucho a los pueblos. En el caso de Perú estaba entrando y ya querían removerlo, eso no ayuda.

“En el caso del presidente Boric en Chile es un aire fresco, joven, la gente optó por la democracia; en el caso de Argentina, Alberto Fernández es nuestro hermano; Lucho Arce tenemos mucho afecto, somos compañeros”, dijo.

Aprovechó para desear que las elecciones en Colombia transcurran sin violencia, y dijo que quien está provocando la misma en los presentes comicios no quiere a su país.

“En la medida de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones, deseamos que el pueblo de Colombia elija de manera libre y de forma pacífica a su próximo presidente”, señaló.

