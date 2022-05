Mujer de Tampico pide justicia para recuperar sus 3 hijas sustraídas

Tampico, Tamaulipas.- A casi dos meses de ocurrida la sustracción de sus tres menores de edad, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado con sede en Tampico prácticamente han hecho nada por recuperarlas, convirtiéndose todo esto en una situación que llena de incertidumbre a la madre de las pequeñas, porque están en manos de su expareja, pero quien recibe el auxilio de su madre y familiares en todo el problema, así lo denunció la señora Francisca N.

Agregó que los hechos ocurrieron en Tampico el pasado día 26 de marzo de 2022 en la colonia Primavera, cuando con lujo de fuerza toda la familia encabezada por su expareja, padrastro, sobrina y hermana, llegaron hasta la casa donde vivía con sus tres menores hijas, para sustraerlas, llevándoselas con violencia, incluso al punto de casi arrollarla en el escape.

Declaró que su José Martín N está manipulado por su suegra Eva N, quien la maltrataba siempre y a cada momento que tenía oportunidad, es por estos desprecios que optó por separarse de su pareja, llevándose consigo a las menores.

Al poco tiempo, sin embargo quiso el acusado saber cómo se hallaban las niñas, permitiéndole estar con ellas, aunque fue una situación que aprovechó para sustraerlas, llevándoselas mediante un automóvil, siendo auxiliado por su hermana, padrastro y una sobrina de ellos.

Es por esto que a casi dos meses pide justicia a las autoridades de Tamaulipas, pues se trata de una familia paterna de mucho cuidado, todo esto pese a proceder a denunciar los hechos ante la Fiscalía de Tampico obteniendo el número de carpeta 353/2022.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo

FOTO: Especial

"Me pidió José Martín N que quería ver a las niñas, y bueno le dije que sí, pues no me andaba escondiendo, pero aprovechó en un descuido para llevárselas, por más que le dije que no, a él le valió, traté de detenerlo y con el carro me arrastró, le valió que me hubiera puesto enfrente del carro, me arrastró con el carro", precisó.

"No he tenido respuesta de la Fiscalía, la verdad no sé, la autoridad no está haciendo su trabajo, digamos todo va muy lento, yo por eso pido apoyo para que me ayuden a recuperar a mis niñas, porque en esa familia no son personas buenas, quiero justicia, quiero recuperar a mis hijas, ella es mi pareja, pero nunca quiso casarse conmigo", completó.

Sigue leyendo:

Maestros de inglés en Veracruz se manifiestan por no recibir su salario

Mueren tres migrantes en Veracruz tras accidente de embarcación

Viridiana iba a buscar trabajo y despareció; amigos y familiares marchan para exigir su localización en Xalapa