Viridiana iba a buscar trabajo y despareció; amigos y familiares marchan para exigir su localización en Xalapa

Familiares y amigos de Viridiana Moreno Vásquez protestaron en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz, para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de la joven, quien desapareció desde el pasado miércoles 18 de mayo en ciudad Cardel, municipio de La Antigua.

Las personas se concentraron en el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” para posteriormente marchar hacia Palacio de Gobierno, donde bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, desde las 12:00 horas de este lunes.

La chica, de 31 años, desapareció en Cardel cuando se dirigía al hotel “Bienvenido” para una entrevista de trabajo como recepcionista; sin embargo, hasta el momento, se desconoce si llegó a su destino.

Viridiana vivía con su familia en Cardel, pero es originaria de Tlaltetela. Fue vista por última vez a las cuatro de la tarde del miércoles pasado, presuntamente a bordo de su motoneta, color azul.

Sus seres queridos exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Gobierno de Veracruz que den a conocer el porqué habían informado que Viridiana estaba en resguardo, pues aseguraron que es una madre responsable y rechazaron rotundamente que sea delincuente.

“Queremos a Viri, queremos que la Fiscalía haga lo suyo, queremos las grabaciones de las cámaras del hotel, que respondan rápido porque la paciencia se agota”, expresaron.

De acuerdo con María de Jesús Capetillo López, familiar de Viridiana, continuarán manifestándose en distintos puntos de la entidad veracruzana hasta que la joven aparezca.

FOTO: Juan David Castilla

“Estamos exigiendo que aparezca porque ella solamente iba a buscar un trabajo y no regresó a casa y la Fiscalía no ha hecho nada y el Gobernador todavía declaró que no estaba secuestrada, que estaba resguardada”, enfatizó.

También demandaron al hotel “Bienvenido” que muestre las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para saber si Viridiana llegó a su destino o qué fue lo que le ocurrió.

Por su parte, Aurora Vásquez, madre de Viridiana, derramó sus lágrimas frente al Palacio de Gobierno cuando recordaba el día de la desaparición, toda vez que su nieto, de diez años, estaba feliz porque su mamá había encontrado trabajo y, cuando ella acudió a su entrevistada laboral, se extravió.

“Me dice: abuela, mi madre ya encontró trabajo y está en el hotel Bienvenido, ella no ha regresado a casa porque ella trabaja, abuela, espero que a mi madre le estén dando una buena recámara para que ahí descanse, abuela, pero ya quiero que me haga una llamada. Yo estoy desesperada, quiero a mi hija y mi niño me da mucha tristeza porque él no sabe nada”, enfatizó con la voz entrecortada.

Hasta las 18:25 horas de este 23 de mayo, los familiares y amigos de Viridiana mantenían bloqueada la calle Juan de la Luz Enríquez, la más importante del Centro Histórico de Xalapa.

