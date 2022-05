Alejandro Moreno asegura ser víctima de persecución política: "No me voy a dejar intimidar", dice

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no se dejará intimidar por lo que llamó “una persecución política” en su contra, tras asegurar que no dejará el país y enfrentará a sus detractores. Afirmó que los diversos audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, son falsos y distorsionados por lo que no presentará denuncia alguna.

En la conferencia de prensa conjunta con sus homólogos del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, el líder priista, aseguró que la serie de audios en los que presuntamente se le escucha dar indicaciones de operaciones ilícitas en campañas electorales, es parte de una “telenovela” montada por el gobierno federal y Morena en represalia a que no aprobaron la reforma eléctrica, ni avalarán la reforma electoral.

“A unos se nos acusa de traidores a la patria, a otros, se les hacen grabaciones hechizas, tratando de calumniar, si la gobernadora tuviera grabaciones reales, habría presentado denuncia correspondiente, pero no lo ha hecho, esos audios son alterados, pero a ella no le importa violar la ley, misma que sí viola al difundir extractos de grabaciones ilegalmente obtenidas”, señaló.

Moreno se refirió al autoexilio del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien por ser oposición es investigado por presuntamente recibir sobornos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

En este contexto, afirmó que la persecución en su contra no lo intimida y no saldrá del país como fue el caso del panista.

El dirigente negó tener intenciones de salir del país

FOTO: Archivo

“Ahora como no voté y no votamos como ellos querían, quieren intimidar al presidente nacional del PRI y a nuestro partido, en mi caso de una vez les digo, a esta dictadura corrupta que está destruyendo nuestro país. A mí no me van a intimidar, yo no voy a salir del país, yo los voy a enfrentar aquí como es nuestro país, con la Constitución, con la firmeza. Con el carácter y con la voluntad”, sostuvo.

En entrevista al término de la conferencia, a pregunta directa, el dirigente priista rechazó que busque interponer alguna denuncia en contra de la gobernadora de Campeche.

“Es una campaña de un gobierno represor y autoritario que pretende, que cree que va a asustar a la oposición y nosotros seguimos de frente y claro, no nos van a amedrentar, vamos adelante, ellos están sacando los audios, tienen cinco semanas que están sacando los audios, tienen cinco semanas que están haciendo una telenovela, que presenten las denuncias”, sostuvo.

- ¿Ustedes presentará denuncias, dice que los audios son falsos? –

“Al final del camino, ellos denunciaron, que presenten sus denuncias”, recalcó Alejandro Moreno.

