Salud: ¿Es posible un embarazo si se padece cáncer? Marlen cuenta su motivadora experiencia de vida

A nivel mundial mayo es el mes para celebrar a todas las mujeres que cumplieron su sueño de convertirse en madres y aunque para muchas de ellas el proceso suele ser normal y sin ninguna complicación, para otras más el embarazo puede suponer un riesgo de salud para si mismas y sus bebés. Uno de los casos más comunes y de los que poco se habla es sobre la gestación cuando se tiene cáncer, pues aunque parezca que no se pueden tratar al mismo tiempo, lo cierto es que existe la forma de poner a salvo las dos vidas.

Sin embargo, a nivel mundial sólo hay 34 clínicas dedicadas a tratar cáncer y embarazo, mientras que en México únicamente el Hospital Regional de Ixtapaluca del Estado de México ofrece atención a casos como estos. Por supuesto, no trabajan por su propia cuenta ya que la Fundación PADMA tiene una alianza con el nosocomio para brindar apoyo a las pacientes ya sea con medicamentos, estudios especializados e incluso con ayuda económica para estancias temporales cerca de donde se recibe el tratamiento.

La fundadora de la fundación PADMA, Valeria Benavides, conversó con El Heraldo de México para destacar la importancia de dar a conocer que las pacientes con cáncer y que se quieren embarazar, pueden hacerlo realidad sin tener que abandonar sus respectivos tratamientos por falta de sustento económico o por miedo a que el feto sufra daños, ya que los casos de éxito son de hasta el 80 por ciento.

Valeria Benavides señaló que el hospital del Estado de México “es parte de una red de clínicas de cáncer y embarazo a nivel internacional, donde podemos ayudarlas a encontrar lo mejor y las mejores opciones para que cumplan sus sueños de convertirse en mamás independientemente del reto de vivir con una enfermedad como lo hace el cáncer creo que eso es como como la parte más importante”.

Destacó que la fundación “es la manera en la que las ayudamos realmente a que se cumplan estas dos cosas, a salvar su vida y salvar a sus bebés”. Además, recordó que no hay mejor regalo para festejar el mes dedicado a las madres que “poderle decir a una mamá que está pasando por algún tipo de cáncer en dónde está luchando por su vida pero también por dar vida que se puede que se puede que hay opciones que las ayudamos si las acompañamos en este proceso”.

Por supuesto el acompañamiento incluye muchos aspectos con los que desde el 2019 al menos 120 mujeres se han visto beneficiadas y apoyadas por esta labor social; una de ellas es Marlen Rosales Badillo, de 24 años, quien también detalló a este medio cómo ha vivido su enfermedad y todo lo que tanto el personal de salud como todo los trabajadores de PADMA ha hecho por ella.

Marlen vive en la Sierra Alta del estado de Hidalgo, sin embargo, en abril de 2017 tuvo que abandonar la vida que conocía para trasladarse a la Ciudad de México con el fin de recibir atención especializada, luego que le detectaron Linfoma de Hodgkin Esclerosis nodular estadio 3b, un tipo de cáncer en el que los médicos habían advertido un buen pronóstico, pero que con el paso de los meses se complicó.

Con tan sólo 18 años tuvo que enfrentarse a una de las noticias más impactantes en su vida, luego de que los médicos afirmaron que por los síntomas que presentaba se trataba de un cáncer que no podía operarse y que la única forma de tratarlo era por medio de medicamentos, pero para poder recibirlos tenía que estar cerca del Hospital Juárez de México, en la CDMX, una noticia que cambiaría por completo su dinámica familiar.

"En todo ese tiempo anduvieron mis papás conmigo, pero el que más fue mi papá, porque mi mamá al enterarse que yo que yo tenía cáncer, entró en depresión. Entonces el que estuvo más fuerte, mi escudo ahí al lado mío fue mi papá", explicó.

A partir de ese momento, Marlen inició sus quimioterapias, pero la recomendación fue que "fuera internada para ver los efectos secundarios que yo iba a tener" y según sus recuerdos, las tres primeras la hicieron querer desistir del tratamiento por el malestar que le causaban, entre otros efectos como la pérdida de su cabello. A pesar de ello, decidió seguir recibiendo el tratamiento por seis meses y para octubre del 2017, justo después de terminar, presentó una recaída con el cáncer.

"Es difícil que de la noche a la mañana todo cambie todo, que tengas un cambio en tu vida, ya no es lo mismo porque perdí mucho peso, se me cayó mi pelo; mi familia pues estaba acostumbrada a ver una Marlene alegre con el pelo largo y de la noche a la mañana pues cambia en todo y yo le eche ganas", afirmó.

Para este segundo tratamiento "más agresivo", la joven comenzaba a tener cierta mejoría al grado de que los doctores le comentaron que existía la posibilidad de un trasplante de medula; sin embargo, la buena noticia pronto se vio frenada ya que a las dos semanas de concluir con el medicamento sufrió una nueva recaída. A finales de 2019, los síntomas comenzaron a empeorar con fiebre, diarrea y sangrados, lo que alertó al personal por un derrame cerebral que trajo la peor de las noticias.

"En 2020, en enero-febrero y a finales de marzo, a mí ya me dieron de alta pero ya era una alta que se podía decir que ya era de desahuciada por qué por la recaída fuerte que había tenido pues lo del trasplante pues me lo descartaron", recordó.

Tras tener que afrontar el diagnostico, Marlen regresó a Hidalgo con su familia y allí conoció a alguien a quien tras contarle la situación "me aceptó así, me dijo que si yo quería ser su novia y le dije que sí". Pero en octubre del año en el que la pandemia por Covid-19 se encontraba en su punto más crítico, "empecé a sentir un poco mal, en la axila izquierda sentí un tumorcito", por lo que nuevamente tuvo que viajar a la CDMX.

"En los estudios del laboratorio arrojaron que pues yo yo tenía ya 3 semanas de embarazo", un hecho que la llevaría a dar al Hospital Regional de Ixtapaluca del Estado de México y con la Fundación PADMA, de quienes recuerda: "Se iba a trabajar mi embarazo y mi médico me dijo 'nadie te obliga a nada, aquí todo va a ser lo que tú decidas lo que tú quieras'. Me dijo que un embarazo con cáncer si se podía lograr me dio muchas esperanzas y se me llamaron los ojos de lágrimas porque yo no no quería abortar".