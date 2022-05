No hacen falta médicos cubanos en México; en el país hay muchos y mejor preparados, advierte Fernando Gabilondo

Ante la contratación de médicos cubanos para ocupar las plazas que supuestamente los médicos mexicanos se niegan a aceptar, gran parte del gremio médico del país ha manifestado su rechazo a esta medida bajo el argumento de que en el país se forman con el más alto nivel a los profesionales de la salud, aunado a que se cuenta con los doctores suficientes para llenar dichas vacantes.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, el exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Fernando Gabilondo, señaló que es una total falacia del presidente señalar que en México no existen los médicos suficientes para cubrir esas vacantes.

En este sentido, el experto lamentó que el país tenga una memoria tan corta, pues señaló que tan solo hace un año y medio se trajeron a médicos desde la isla para trabajar durante la emergencia sanitaria, acción que calificó como un rotundo fracaso, pues destacó que prácticamente estos doctores no vieron a ningún paciente.

“¿Cuántos médicos cubanos se contagiaron? Ninguno porque no vieron a pacientes, fue un fracaso y en muchos lugares del mundo han expulsado a estos médicos cubanos”, señaló Gabilondo.

El exdirector del Instituto de Nutrición, ejemplificó con cifras la situación de los médicos mexicanos en el país, señaló que existen alrededor de 300 mil médicos en el país, de los cuales dos terceras partes son médicos generales y un tercio son médicos especialistas.

Explicó que 76 mil profesionales están contratados en farmacias y únicamente 14 mil están contemplados dentro del sistema nacional.

Lamento que muchos de sus colegas están desempleados o no se les respeten sus derechos, como sucedió con la promesa de contratarlos tras atender la emergencia sanitaria del Covid-19, lo cual finalmente no sucedió y lo calificó como una injusticia, pues arriesgan su vida en esos momentos con la pandemia en su máximo punto.

"Esto de que faltan médicos no es cierto", dijo.

El experto destacó que en el país existen los médicos suficientes para cubrir las vacantes, pero lo que falta es seguridad. FOTO: ESPECIAL

¿Médicos mexicanos no quieren ir a lugares remotos?

Cuestionando si es verdad de que los médicos mexicanos no quieren acudir a las zonas remotas del país, Fernando Gabilondo, reconoció esa realidad, pero explicó que no se trata de un tema de indisposición, sino de seguridad, pues en gran parte de estas comunidades no se les garantiza los mínimos recursos, sumado a que en ocasiones se enfrentan al control del crimen organizado.

Por ello, señaló que hace unos años se tomó la decisión de retirar a todos los médicos residentes de Michoacán debido a la inseguridad que gobierna la zona.

Médicos cubanos vienen sin preparación

El experto lamentó que se quiera hacer menos a los médicos mexicanos y se esté usando a la medicina como un instrumento político para apoyar al régimen cubano.

“Es una patraña política, se arreglan con el presidente de Cuba para ayudarlos pero no se debe hacer mediante la medicina pues pueden generar muertes”, señaló el experto.

Destacó que para empezar no se sabe qué credenciales tienen los cubanos, lo que señalo es contra la Ley General de Salud, pues no pueden ejercer sino que tienen la certificación correspondiente para hacerlo.

“No conocemos su credencial y es muy grave, no son médicos, si los manda a sierra de Guerrero donde no hay ni clínica, ni ellos lo van a hacer”, concluyó el experto.

SSB

SIGUE LEYENDO

¿Tiene sentido contratar 500 médicos cubanos, cuando hay 50 mil doctores mexicanos sin trabajo?: Ricardo Anaya

Contratar médicos cubanos es innecesario; México tiene suficientes profesionales: experto

Traer médicos cubanos a México contrasta con la falta de empleos en el sector, asegura doctor