Mariachis sorprenden con interpretación de "Las cuatro estaciones" de Vivaldi | VIDEO

En redes sociales se viralizó el talento de un grupo de mariachis que salió de lo tradicional y tocó "Tormenta" de Antonio Vivaldi incluida en "Las cuatro estaciones", específicamente en el segmento de "Verano".

En el video se puede ver a los mariachis interpretando la pieza en lo que parece ser un restaurante, de igual forma, se puede ver a los presentes muy atentos a la ejecución.

El clip fue compartido originalmente a través de TikTok por el Mariachi Juvenil Alas De Puebla, que de acuerdo con la publicación, el solo fue interpretado por Jordy Zambrano.

El clip cuenta ya con cientos de comentarios de internautas sorprendidos por el talento de la agrupación, algunos agregaron algo de humor mientras que otros felicitaron al grupo de mariachis por la excelente ejecución.

"Oiga joven, nomás le pedí 'La Bikina'" y "Pedí la de 'El mono de alambre' y me traen a Vivaldi" comentaron algunos usuarios sobre lo sorprendente que resultó ver a los mariachis interpretar una pieza del violinista italiano.

Lo que más destacó entre los comentarios fue lo bien que sonó, pues incluso hubo quienes pensaron que el video estaba editado y el audio fue agregado después, en tanto el usuario @juanofgod5 escribió: "No me impresiona que toquen a Vivaldi, me impresiona la ejecución de verdad maestrazos."

Una de las obras más populares de Antonio Vivaldi es "Las cuatro estaciones", un grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta, en donde plasmó cada una de las estaciones: "La primavera", "El verano", "El otoño" y "El invierno".

SIGUE LEYENDO:

¿El mariachi loco? Lenny Kravitz se mueve al ritmo de “mueve tu cuchi cuchi” en la CDMX

Con mariachis, mamás de la CDMX celebran el 10 de Mayo en la plaza de Garibaldi

Pasajeros armaron el karaoke al ritmo de "Libros Tontos" de Bronco en pleno autobús | VIDEO