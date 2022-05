Jetcibe denunció violencia de su ex y suplicó ayuda, pero la tacharon de "exagerada": anoche la mataron con extrema violencia

Durante las primeras horas de este viernes fueron encontrados tres cuerpos sin vida al interior de una vivienda en la colonia Villas del Molino de Tepic, las personas fueron identificadas como Jetcibe Razura Cortez, Pablo quien era amigo de la mujer y un niño de seis años llamado Joshua.

Fueron los vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia que al interior de una vivienda salía humo, al llegar, se encontraron con el cuerpo semicalcinado de la mujer.

Cabe destacar que Jetcibe también presentaba heridas de arma blanca; mientras que en otro sitio, el cuerpo de su amigo estaba ensangrentado. En tanto, el menor de edad fue encontrado sin vida dentro de una habitación, de acuerdo con los primeros reportes, pudo haberse asfixiado por inhalación de humo.

La joven de 26 años, un amigo y un niño fueron asesinados en una casa en la colonia Villas del Molino de Tepic. | FOTO: Especial

Jetcibe ya había pedido ayuda

Jetcibe realizó una publicación el 2 de junio de 2020 en Facebook en la que dio a conocer el acoso que vivió por parte de su expareja y que además, ya se había acercado a la Fiscalía General del Estado, en donde le dijeron que no podían actuar debido a que no había lesiones.

En la publicación puntualizó que el sujeto logró ingresar a sus redes sociales, por lo que decidió ir a denunciarlo, pero se encontró con una negativa por parte de las autoridades, además de que "no era algo de qué preocuparse" ya que aparentemente el hombre no le estaba haciendo daño a ninguna persona.

De igual forma, aseguraron que no invadió su privacidad porque era su pareja y las fotografías a las que tuvo acceso no fueron compartidas, sin embargo, la joven fue golpeada dos meses después.

La joven ya había hecho público el acoso de su expareja. | FOTO: Facebook

"¿Que triste que hasta que te ven casi muerta te hagan caso? Saben qué dijeron las personas a mi alrededor ¡ES UNA EXAGERADA!" agregó en el texto sobre su caso, el cual aseguró que casi se convirtió en otro feminicidio.

Jetcibe concluyó llamando hipócritas a las mujeres que no le creyeron por ser amigas de su expareja y pidió que la eliminaran de Facebook quienes le dieron información a él sobre ella.

En otra publicación anterior compartió una fotografía de ella usando collarín en la que escribió: "Yo sí me salvé, pero no todas lo hacemos. Y todo por un idi*ta celoso que casi me mata" sus contactos de Facebook mostraron su solidaridad en los comentarios.

Jetcibe aseguraba que su exnovio la celaba demasiado. | FOTO: Facebook

