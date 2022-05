Estados Unidos urge a México a ‘apretar’ lucha conjunta contra las drogas

A través del subsecretario para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd D. Robinson, Estados Unidos urgió a México a que ambos gobiernos “aprieten” en la lucha conjunta contra la producción y el tráfico de narcóticos, principalmente fentanilo.

Durante su visita de dos días por México, que concluyó ayer en la frontera de Tijuana con San Diego, California, el alto funcionario de la oficina del Departamento de Estado se apersonó en uno de los narcotúlenes hallados en la zona. Desde ahí envió un mensaje a las organizaciones criminales.

“Hoy me uní a colegas del @DHSgov para visitar los túneles utilizados para contrabandear narcóticos a Estados Unidos de

América. Las organizaciones criminales confían en métodos desgastados como túneles para mover narcóticos. Mientras ellos excavan, nosotros usamos tecnologías innovadoras para rastrear y desmantelar sus redes”, publicó Robinson en Twitter, en la cuenta oficial del US Dept of State INL, @StateINL. Todd D. Robinson estuvo acompañado del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

También, en redes sociales, el diplomático reconoció la tarea de seguridad compartida, pues dijo que “significa amenazas

compartidas, incluidas aquellas que están literalmente bajo nuestros pies”.

Un día antes, Robinson y el embajador sostuvieron una reunión privada en la Ciudad de México con altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

De acuerdo con el subsecretario, el encuentro sirvió para “discutir la necesidad urgente de acciones bilaterales para prevenir el tráfico de fentanilo y otros narcóticos, y para resaltar el progreso logrado bajo el Marco Bicentenario México-Estados Unidos”.

Por la tarde de ayer, el embajador Ken Salazar encabezó, junto al canciller Marcelo Ebrard, el Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica.

En este, se establecieron las prioridades de infraestructura entre México y Estados Unidos para 14 proyectos, con 700 millones de

dólares de inversión.

“El objetivo estratégico es acelerar las inversiones”, destacó Ebrard

MAAZ