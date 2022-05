AMLO no ve represalias de EU por posible falta a la Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no ve un posible distanciamiento de parte de Estados Unidos, luego de condicionar su presencia en la Cumbre de las Américas, el próximo mes, en Los Ángeles.

Tampoco ve represalias de su homólogo estadounidense, Joe Biden, por insistir en que sean invitados a esta cumbre todos los países Latinoamericanos y del Caribe.

"No, (no veo represalias). Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hablé de independencia y soberanía, él ha dicho que el trato se da en una situación de igualdad. Es una persona buena y responsable. Es democrata", dijo.