México perdería protagonismo por ausencia de AMLO en Cumbre de las Américas: Miguel Ruiz Cabañas

Del 6 al 10 de junio, se llevará a cabo la Cumbre de las Américas 2022 en Los Ángeles, California; sin embargo, en esta edición los jefes de Estado de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados, y ante esto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no podrá participar en ella.

En entrevista con Mario Maldonado en Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, Miguel Ruiz Cabañas, académico del Tecnológico de Monterrey, comentó que no es una decisión afortunada, porque México pierde protagonismo y sus intereses nacionales.

"Me parece que México pierde ante sus intereses nacionales, el presidente estuvo en Centroamérica, donde el tema más importante fue la cooperación del país hacia Guatemala, El Salvador, Honduras, con dinero de los contribuyentes mexicanos, para ayudar a esos países con programas para tratar de detener la migración", comentó.

Sin embargo, sostuvo que el tema más importante de la Cumbre de las Américas es tratar de llegar a un marco regional con Estados Unidos, México y Centroamérica en materia migratoria.

"De modo que decir que él no va porque no se está invitando a Cuba, Nicaragua y Venezuela, es cambiar las prioridades, la prioridad de México es la relación con Estados Unidos por sí misma", apuntó.

Respecto a la asistencia del Canciller Marcelo Ebrard en el evento y no del propio presidente, dijo que si bien es crucial para mantener los canales diplomáticos construidos, no sustituirá la ausencia del mandatario mexicano, ya que se llaman Cumbres porque son reuniones de jefes de Estado, y el Secretario de Relaciones Exteriores no tiene la misma capacidad de interlocución.

"Qué bueno que va a expresar los puntos de vista de México, de la administración de AMLO, pero la ausencia del presidente sí crea un vacío y afecta la relación bilateral", aseguró.

Finalmente, dijo que espera que la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas no escale.

"El problema de anunciarlo frente a los medios es que las palabras te atan, en vez de usar los medios diplomáticos discretos, para abrir espacios de negociación y entendimiento, pero cuando se hace a través de los medios es muy difícil para todo jefe de Estado dar marcha atrás".

Ruiz Cabañas destacó que hay una inmensa gama de relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, el comercio, las remesas, el medio ambiente, la administración de la frontera, el narcotráfico, la protección de los mexicanos en ese país, todo eso hace que la relación con esa nación sea la más importante, pues el funcionamiento de la economía mexicana depende de esa relación.

"Es una relación que hay que cuidar por la importancia que tiene para la vida diaria de millones de mexicanos".

