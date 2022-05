Ken Salazar acude a Palacio Nacional luego de amago de AMLO de no ir a Cumbre de las Américas

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió este martes a Palacio Nacional, justo a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pusiera en duda su participación en la próxima Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California.

Al diplomático se le vio salir rápidamente por una de las puertas del recinto de la calle Corregidora, en el Centro Histórico, sin detenerse a responder a la prensa sobre el motivo de su visita.

Por la mañana, en la conferencia mañanera, se preguntó al mandatario mexicano si cancelaría su asistencia a la Cumbre de junio próximo, si Estados Unidos excluye a gobiernos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. López Obrador dijo que lo está considerando.

“Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación, pero no iría yo… me representaría el canciller (Marcelo Ebrard)”, dijo.