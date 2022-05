Fiscal de NL le responde al gobernador Samuel García: "Es preocupante que utilice a las víctimas mediáticamente"

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero respondió al Gobernador Samuel García tras acusaciones de retener la carpeta de investigación del caso de Yolanda Martinez, asegurando que ellos no politizan la justicia.

La tarde de este martes, el Gobernador Samuel García publicó un video junto a la familia de Yolanda Martinez denunciando que la Fiscalía no ha entregado la carpeta de investigación sobre su muerte. Ante esto, Guerrero respondió también en un video publicado en las redes de la Fiscalía alertando que no se trata de un tema político y condenado que el mandatario utilice a las víctimas para enviar estos mensajes, y no través de los medios oficiales.

“También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el Gobernador, y peor aún que los ponga frente al juicio del pueblo sin respetar su dolor y con un fin que no es obviamente la búsqueda de la justicia”, lamentó el Fiscal.

E insistió que a la fiscalía a su cargo le corresponde investigar las muertes violentas de las mujeres en la entidad y al Gobernador, le recordó, protegerlas y evitar su muerte. Agregó que ellos respetan la ley, que protege los derechos humanos de las victimas.

Guerrero agregó que solo obedecen a la ley y las evidencias que les otorga la ciencia e insistió que exigir copias de las investigaciones “por encima de la ley” como lo hizo el mandatario evidencia desconocimiento de la misma.

Reveló también que han entregado las copias de la carpeta de investigación a la Comisión Local de Búsqueda y que lo puede comprobar. Además de que en el momento oportuno, tras las pruebas de ley, entregarán el cuerpo de Yolanda como lo solicitó la familia

Finalmente, reiteró que la Fiscalía General de Justicia es una institución autónoma, no política e invitó al Gobernador a respetar la constitución.

