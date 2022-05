¡Amor al ritmo! Baile une sueños de abuelitas y madres en Jalisco: "Sí nos duelen las rodillas, pero no le hace"

En su juventud les encantaba bailar. Después se casaron y tuvieron hijos, se dedicaron al hogar o a trabajar y sólo bailaban “con el trapeador”.

En muchos casos, los esposos no sabían bailar, y ni pensar que las dejara pertenecer a un grupo de danza para que otras personas las vieran disfrutando de su pasión por la música.

Ahora, envejecidas, tras enviudar algunas, han decidido sonreírle a la vida bailando al ritmo del Jarabe tapatío y el Son de la negra.

Estas mujeres septuagenarias olvidan cualquier dolor con la música mexicana que enmarca su zapateado; con alegría, ondean sus largas faldas multicolores disfrutando de los aplausos del público que las observa.

Ahora son sus nietos quienes aplauden sus pasos de baile y las estimulan a que disfruten de su hobbie: “Somos bisabuelas. Yo tengo seis bisnietos, y nos sigue gustando el baile”, asegura Josefina Llamas, de 70 años.

Por el machismo durante varias décadas no pudieron disfrutar de su pasión por el baile. Sus esposos les prohibían ser parte de un grupo de baile regional, porque “¡cómo las iban a observar otros hombres!”.

“A mí me gustaba el baile desde soltera, pero no me dejaban. Es mi debilidad. Luego me casé y me dediqué a criar hijos. Ahora, soy viuda y tengo 16 años que voy al baile”, explica Leticia Bernal. de 77 años.