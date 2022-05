AMLO amaga con no asistir a Cumbre si EU excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó en la Mañanera con no asistir a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en juicio en Los Ángeles, California, si el gobierno de Estados Unidos decide no invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Lo voy a adelantar. Si se excluye, sino se invita a todos va a ir una representación, pero no iría yo”, dijo durante su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

En la conferencia, se le preguntó al mandatario si su ausencia sería un acto de protesta. Reconoció que sí, pues resaltó que América se tiene que unir, no continuar divididos; reiteró su propuesta de hacer un bloque americano similar al de la Unión Europea.

“Sí, porque no quiero que continúe la misma política de América, y quiero en los hechos hacer valer la independencia”, dijo AMLO.

Dijo que no considera que el gobierno de Joe Biden se tome a mal la ausencia de López Obrador, pues dijo que ambas partes reconocen que México y Estados Unidos “son países independientes y tenemos una relación respeto”.

“No creo, no creo. Estoy hablando de una relación de respeto. Además, todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que unirnos todos y buscar la unión de América”, agregó.

Aprovechó para reiterar su llamado de avanzar a la integración de América, como una especie de Unión Europea, para enfrentar juntos cualquier adversidad. Sin embargo, enfatizó que principalmente en Estados Unidos “todavía una rémora de política intervencionista”.

“Todos juntos porque entonces ¿se le va a poder llamar Cumbre de las Américas? No sería eso si se excluye. Además, en la pasada se invitó a todos. Y sólo porque hay presión de grupos políticos al interior de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, estoy seguro que quieren que participen todos.

“Quiénes son los que no quieren que participen todos: grupos minoritarios que sacan provecho de esa política facciosa, pero ese no es el pueblo de EU, esa no es la mayoría de EU”.