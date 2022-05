¿5 de mayo es un día feriado? Te decimos si debes trabajar en el Aniversario de la Batalla de Puebla

Un nuevo mes ha comenzado y estás a tiempo de planificar tus próximas vacaciones o puentes en caso de haberlos. Una de las fechas históricas más importantes para México es el 5 de mayo, día en que se conmemora el Aniversario de la Batalla de Puebla, pero ¿esto será motivo para que sea feria y no se trabaje?, en esta nota aclararemos tu duda.

El 5 de mayo es una fecha importante para la historia de los mexicanos, ya que se conmemora la Batalla de Puebla, día en que se celebra la victoria del Ejército nacional en contra de la invasión francesa, motivo por el que en el Calendario Escolar 2021-2022 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se tiene prevista la suspensión de labores docentes y los alumnos de educación básica no tendrán clases.

Por otro lado, mientras que los niños no tendrán clases de manera regular, los trabajadores no tendrán la misma suerte, ya que en la Ley Federal del Trabajo no se contempla del 5 de mayo como día de descanso obligatorio o feriado, así que habrá que laborar de manera regular.

El mes de mayo sólo tiene registrado un fin de semana largo para los estudiantes, comenzando el viernes 27 de mayo y volviendo a las aulas de manera normal el lunes 30.

Te dejamos el calendario de la SEP de este 2022 para que le eches un ojo. Foto: SEP

¿Cuándo son las vacaciones de verano?

A pesar de que este 5 de mayo los trabajadores tendrán que laborar de manera normal, te recordamos que ya están próximas las vacaciones de verano, lo que implica el fin del ciclo escolar de los alumnos de educación básica.

De acuerdo con el calendario de la SEP, el jueves 28 de julio concluye el ciclo escolar, dando paso a las vacaciones de verano, mientras que el 29 de julio los alumnos ya no tendrán que presentarse, porque en esa fecha se lleva a cabo la descarga administrativa.

Todavía estás a tiempo para planear y ahorrar para disfrutar de estas vacaciones que se aproximan.

