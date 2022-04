Maureen Amaro, mamá de Hugo Carbajal, comparte video de su hijo agonizando y genera polémica en redes

Desde que se dio a conocer la noticia de que el joven Hugo Carbajal falleció a causa de una herida en el cuello que le provocó un hombre durante una fiesta clandestina, entre los límites de Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza y el municipio de Jilotzingo, Estado de México, la sociedad se conmocionó.

Los hechos ocurrieron el sábado de 2, pero fue hasta el martes 5 de abril que su madre Maureen Amaro, otros familiares y amigos del adolescente no se quedaron cruzados de brazos y decidieron presionar a las autoridades para que dieran con el paradero del agresor mediante el cierre del Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, durante 14 horas.

Pese a que hubo comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, los padres de familia expresaron a medios de comunicación que si en 24 horas no había una respuesta favorable, volverían a hacer un corte en la arteria vial, pero ahora en ambos sentidos.

Como era de esperarse, el cierre generó un caos vial y reacciones a favor y en contra del caso, pues muchas personas no lograron llegar a sus destinos, lo cual generó descontento generalizado. Esto se pudo ver en las redes sociales.

Maureen Amaro muestra video de su hijo agonizando

Con la finalidad de continuar ejerciendo presión contra las autoridades, así como empatía por la ciudadanía, la mujer de origen cubano tuvo la idea de compartir un microvideo del momento en que su hijo estaba en el suelo, desangrándose y siendo asistido por sus amigos.

"Tú puedes, Hugo", se escucha que uno de los jóvenes que lo acompañó a la fiesta clandestina le dice con cierta desesperación y sin saber qué hacer.

Esto no lo vieron bien los internautas, quienes aseguraron que no es la manera en la que se deben de realizar las denuncias: "No es así como se denuncia. Esta imagen se quedará en la mente de la familia. Te voy a denunciar el tuit porque así no se apoya, neta", escribió un internauta.

(Foto: Captura de pantalla)

Se entrega el presunto homicida

La tarde de este miércoles, Mauricio "N", presunto agresor de Hugo Carbajal se presentó de manera voluntaria en las instalaciones de la FGJEdomex en el municipio de Atizapán, Estado de México.

Fue la misma dependencia la que dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales, donde publicaron una imagen de los elementos que lo escoltaron, así como del representante que le leyó sus derechos tras ser acusado por el delito de "homicidio calificado en agravio de una víctima menor de edad".

SIGUE LEYENDO:

Alfredo Adame: Esta es la cifra que ganaría el actor por la pelea con Carlos Trejo; ¿es muy poco?

Anel Noreña busca que México huela a la frescura de "Una Mañana" con fragancia de José José | VIDEO

Danna Paola: Éste es el trastorno que padece la cantante y que la hace huir de la prensa | VIDEO