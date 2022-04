AMLO acusa a las empresas y gobiernos extranjeros de unirse contra la reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles que empresas privadas y gobiernos extranjeros están haciendo “el lobby” en el Congreso y en el Poder Judicial para frenar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica e influir en la decisión de la Corte sobre la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, señaló que la mayoría de ministros son “abogados patronales o empresariales” y no para el interés del pueblo, luego de que el pasado martes la Suprema Corte aplazó para el jueves la sentencia sobre la Ley de la Industria Eléctrica que impulsó Ejecutivo federal, impugnada por la oposición en México.

Expuso que siguió parte de la discusión del martes en la Corte en la que se debatió si es constitucional o no la ley en pugna, pero percibió sólo posturas de “fundamentación”, sin que se tocara el fondo del asunto que es dar trato a la CFE igual que las empresas privadas, pues con la reforma energética de Peña Nieto quedó en desventaja.

“¿Y qué no saben los ministros -porque son seres de otro mundo- que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex, que ese señor confesó que habían repartido dinero a los legisladores para que se aprobara esta reforma energética?, ¿eso no va a contar a la hora de decidir? ¿puede más el poder de las empresas?

“Que no me vengan a mí que la ley es la ley, que no me venga a mí con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es que si son abogados que defienden el interés público, o son abogados patronales, empresariales. Porque qué es lo que se está discutiendo, el precio”, cuestionó.