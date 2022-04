Armando Quintero participa en oro virtual "Diálogos Parlamentarios Congresos y Municipios: Federalismo en Acción"

El Alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, participó en el foro virtual "Diálogos Parlamentarios Congresos y Municipios: Federalismo en Acción" organizado por el Senado de la República y presidida por la senadora Olga Sanchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva.

Armando Quintero, señaló que la base piramidal es el federalismo y de él depende el municipalismo.

"Hoy las alcaldías no tenemos el mismo estatus que los municipios estamos un escalón abajo, ya que dependemos completamente en materia administrativa y financiera del las instituciones centrales y aunque se cambió el nombre de delegación a alcaldía, no se modificó el entramado jurídico, señaló Quintero Martínez.

En este sentido mencionó que por ley se debería establecer un mínimo presupuestal para gastar en materia de infraestructura pública mantenimiento y modernización de las alcaldías.

Finalmente aseguró que los temas ambientales, de seguridad, basura y agua no respetan fronteras y que son problemáticas que no sólo se atienden en la Ciudad de México sino en el área metropolitana.

Foto: Especial

El senador y presidente de la comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Luis Said Ortiz, coincidió y refrendó su interés en los puntos explicados por el alcalde Iztacalco, sobre la seguridad, agua y basura, los cuales son temas de carácter metropolitano; la falta de mecanismos representa problemas de federalismo y de gobernabilidad.

“Me pareció muy importante lo que dijo Armando Quintero, estos temas de basura, agua, seguridad en general, no está clara la atribución, casa municipio es autónomo y está el estado, no hay un mecanismo político para ponerse de acuerdo en donde poner la basura, el penal, cuáles son los ejes metropolitanos que se les debe dar continuidad; el transporte de vuelve un problema, técnicamente cada municipio es responsable del transporte. Si no hay mecanismos que integren el área metropolitana, estamos en un problema de federalismo no solo en la parte económica sino en la parte de gobernabilidad”, concluyó.

El panel también estuvo conformado por, Licenciado Hermilo Pérez Cabrera, Director Ejecutivo de AALMAC, Licenciada Susana A. Ángeles Quezada, Presidenta Municipal de Tizayuca, Hidalgo, Licenciada Geraldine Ponce Méndez, Presidenta Municipal de Tepic, Nayarit.

