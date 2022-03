Organiza Iztacalco Simposio “Mujeres líderes del siglo XXI” 

A unos días de que concluya marzo, mes de la mujer, hoy el alcalde Armando Quintero, presidió el “Simposio Mujeres líderes del siglo XXI” en el Auditorio Silvestre Revueltas en Iztacalco.

A este evento acudió la periodista, Sara Lovera López; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández; la Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, Carol Arriaga García; la abogada y pedagoga, Teresa Ulloa Ziaurriz; la Directora General de Desarrollo Social en Iztacalco, Martha Eugenia Albores, además de concejales, funcionarios de la alcaldía e invitados.

El alcalde Armando Quintero aseguró que era un día especial, ya que contaban con la presencia de mujeres extraordinarias, quienes tienen mucho que decir.

“El tema de género no es un tema de moda, de coyuntura, ni de periodo, es un tema profundo, es de civilización, queremos ser una civilización plena que garantice la igualdad y oportunidades para todas las niñas, las jóvenes y las adultas mayores”, sostuvo.

El Alcalde señaló que en Iztacalco los índices de violencia intrafamiliar se elevan especialmente los lunes por lo que su gobierno trabaja para atender dicha problemática mediante el Centro de Atención a Víctimas de Violencia y la Defensoría de la Mujer que brinda atención jurídica gratuita, además de que actualmente se enfocan en la construcción de un albergue temporal en la colonia Agrícola Oriental que llevará por nombre la Casa de la Solidaridad Familiar.

La periodista Sara Lovera López indicó que los periodistas son los garantes de la libertad de expresión, y son quienes construyen el puente que une a la ciudadanía con su derecho a la información.

Señaló que las mujeres también fueron estereotipadas en los medios y “reducidas a lo que yo llamo la cocina del periodismo, hacíamos las crónicas de los bautizos, de las bodas, en las revistas hablábamos de la belleza que le interesaba solo al sistema patriarcal, pero hoy las mujeres han tomado su lugar en el periodismo como en otras profesiones”.

Recordó el trabajo de las periodistas mexicanas. Manifestó Lovera que actualmente gracias a los trabajos de investigación de mujeres periodistas hemos podido informarnos sobre actos de corrupción como fue el caso de la “Casa Blanca” documentado por Carmen Aristegui.

La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México explicó que hace cuarenta años la mayoría de las preguntas en los censos poblacionales no definían el género, probablemente porque los niveles de educación en las mujeres eran muy bajos.

“Todo nuestro actuar debe estar ligado a las políticas públicas, porque de lo contrario se generan brechas que generan desigualdad.

Foto: Especial

“Nos falta muchísimo, a pesar de los acuerdos firmados por varios países para garantizar el desarrollo sostenible a nivel mundial, la fuerza de trabajo de las mujeres, el trabajo reconocido y no reconocido, pagado y no pagado es fundamental para el desarrollo de todos los países, nuestro trabajo en la casa, ese que no nos pagan equivale al 2.5 por ciento del PIB nacional, del producto interno bruto de la nación”, dijo.

En su intervención Carol Arriaga García, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, explicó que en su cargo se ocupa de la democratización del feminismo, y de una divulgación de lo que significa.

“necesitamos más mujeres en la política y más hombres en la cocina, si los hombres no se hacen la vasectomía, hay nula responsabilidad de ellos por su reproducción, no solo las mujeres debemos ser responsables de la maternidad, hay que educar a los niños, a los varones, el cambio social es progresivo, sin duda el gobierno tiene responsabilidad, pero nosotras también somos actoras, nosotras somos territorio, nuestro cuerpo es territorio y en él nosotras mandamos”, concluyó.

