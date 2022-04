INAI presenta las nuevas funcionalidades de la Plataforma Nacional de Transparencia

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) evoluciona y mejora permanentemente en beneficio de la sociedad, aseguró el ex Comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, al presentar las nuevas funcionalidades de la herramienta tecnológica, entre las que destaca el nuevo buscador de resoluciones de los organismos garantes de todo el país.

Asimismo, el maestro Guerra Ford presentó la nueva versión de la aplicación de la PNT para dispositivos móviles, y anunció que ahora en la Plataforma se pueden descargar, en formatos abiertos, las bases de datos de todas las solicitudes de información, las de derechos ARCO, y los recursos a nivel nacional. También se hicieron mejoras al Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM).

Al referirse a las consultas de la PNT, el especialista en materia de acceso a la información y protección de datos personales subrayó que “tenemos ocho millones de consultas en un plazo de un año (…) los nuevos buscadores que echamos a andar traen casi 70 mil visitas; en un año, ocho millones de visitas (…) a todos los sujetos obligados nos hacen un millón de solicitudes al año, en todo el país, esto significa que la gente ha conseguido ocho veces más información vía estos buscadores”, hecho que calificó como exitoso.

En el acto, se dio a conocer que por medio del buscador nacional de la PNT se han atendido dos millones 534 mil 850 consultas, que sumadas a las cinco millones 477 mil 817 consultas hechas por medio de los 10 buscadores temáticos -de sueldos, contratos, directorio, trámites, servicios, padrón de beneficiarios, servidores públicos sancionados, presupuesto anual asignado, ejercicio de egresos y el nuevo de resoluciones de transparencia y datos- alcanzan el total de ocho millones 12 mil 667 consultas.

“Tenemos 252 mil 602 recursos disponibles para que la gente los pueda analizar, y el recurso y aquellos que ya se procesaron (…) ya tenemos alrededor de 110 mil de estos que se han pasado por el SICOM, no solamente se va a encontrar el recurso; va a encontrar el recurso, la resolución y el cumplimiento en esa base de datos abiertos, localizables por sujeto obligado, periodo, o toda la base de datos completa”.

El nuevo buscador de resoluciones de los organismos garantes, cuenta con la función de búsqueda avanzada por fechas, tipo de resolución, número de expediente y sentido de la resolución.

Respecto a la aplicación de la PNT para teléfonos inteligentes, Guerra Ford explicó que, a diferencia de la versión anterior, la nueva permitirá hacer búsquedas por palabra clave, entidad, institución y obligación de transparencia de todos los sujetos obligados del país.

Remarcó que las personas que descargaron la versión anterior de la aplicación de la PNT podrán actualizarla tanto en la Play Store para el sistema Android, como en la App Store en el caso del sistema IOS.

Otra de las mejoras hechas a la PNT que ya están disponibles a todo público, son las bases de datos, en formatos abiertos, de todas las solicitudes de información y derechos de protección de datos personales, así como los recursos de revisión de los mismos tipos, lo cual permitirá a los especialistas hacer minería de datos para investigaciones de todo tipo, lo que propiciará también la rendición de cuentas.

Al explicar las mejoras al Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), que es parte de la PNT, el maestro Guerra Ford apuntó que a petición de los organismos garantes se desarrollaron e implementaron dos mejoras: una en la etapa de sustanciación y otra en la etapa de cumplimientos de los recursos de revisión.

En la etapa de sustanciación se habilitó la función “enviar comunicado al recurrente”, lo que permite que, una vez admitido el recurso de revisión, el sujeto obligado que haya sido omiso, pueda enviar una respuesta a la solicitud en caso de omisión o incumplimiento.

La segunda mejora, llamada “enviar comunicado al recurrente en etapa de cumplimiento”, permite al sujeto obligado enviar a la persona recurrente la documentación que sirve para dar cumplimiento a la resolución del organismo garante, lo que acortará el tiempo de entrega; esta actividad sólo se ha aplicado para Chihuahua y la Federación, y el resto de los organismos garantes del país podrán usarla una vez que directamente soliciten su respectiva habilitación.

Al hacer uso de la palabra, la Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, integrante de la Comisión de Tecnologías de la Información del INAI, reconoció al entonces Comisionado Guerra Ford como el actor intelectual del desarrollo de la PNT, la cual, dijo, se continuará fortaleciendo para optimizar su funcionamiento y que cada vez sea más utilizada por la sociedad.

“Oscar Guerra siempre será un referente en la historia de la transparencia aquí en nuestro país; servidor público de carrera, con visión, perspectiva, sensibilidad política y social, de los que hacen falta (...) Es importante decirlo, Oscar, aunque en dos ocasiones, situaciones te impidieron presidir el INAI, eso no evitó que te conviertas y que seas un verdadero líder, no para el Pleno solamente, también para los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia”, expresó.

En su intervención, el Director General de Tecnologías de la Información del Instituto, Fernando Araíz Morales, destacó el apoyo brindado por el ex Comisionado Guerra Ford a los estados para implementar la PNT. “Muchos apostaban a que este proyecto fracasara o que no perdurara, pero fue usted, maestro, que, con su convicción, empeño, liderazgo y, sobre todo, su perseverancia demostró que todo es posible cuando se trabaja por un objetivo, que hoy es reconocido, incluso, por aquellos que no creían en él”, manifestó.

En el evento estuvieron presentes la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, la Comisionada Josefina Román Vergara, los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez; así como Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes del SNT.

