Sociedad debe ser copartícipe y corresponsable en la toma de decisiones: INAI

El Gobierno Abierto no puede concretarse sin la voluntad política de las autoridades para crear puentes de colaboración con la ciudadanía, que exige no solo ser beneficiaria de las acciones públicas, sino copartícipe y corresponsable de la toma de decisiones y las políticas estatales, aseveró la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

“No hay que olvidar que la principal razón para adoptar un gobierno abierto es que este esquema nos permite construir mejores acciones y programas con más potencial de aceptación por parte de la sociedad”, sostuvo Ibarra Cadena al inaugurar los trabajos de la IV Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Estado Abierto en México para cumplir las metas al año 2030, junto al Comisionado Adrián Alcalá Méndez, coordinador del evento.

La Comisionada Presidenta destacó que México ha tenido un papel protagónico en la agenda de Gobierno Abierto, desde 2011, cuando fue invitado a formar parte del grupo fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), impulsada por el gobierno de Estados Unidos.

“En este contexto y para mantener nuestro papel en la materia, el INAI y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la AGA en México, impulsaron la creación de esta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, que hoy cumple su cuarta edición y que nos va a permitir fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas no como una aspiración sino como una realidad que fortalezca al sistema democrático de nuestro país”, apuntó.

En un videomensaje, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que poner en el centro a las personas y hacer partícipe a la sociedad es clave para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar a la población el pleno acceso al ejercicio de sus derechos, a fin de que nadie se quede atrás.

“Para lograr estos objetivos debemos poner en el centro a la persona y hacer partícipe de estas acciones a toda la sociedad en su conjunto; la promoción de la participación de las personas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas, administrativas y judiciales fortalece la democracia y renueva el pacto social”, enfatizó.

A su vez, el Jefe de apoyo a países de la Open Government Partnership, Paul Maassen, reconoció el papel de México en materia de Gobierno Abierto y el trabajo realizado para implementar su Cuarto Plan de Acción de la AGA, al que calificó como excepcional y prometedor en cuanto a los beneficios sociales que aportará al país.

“En los últimos 10 años han mejorado el nivel de participación y han innovado con planes, lo que ha sido parte de un equipo de coordinación; sin embargo, ahora se necesita el desarrollo, la evaluación y la implementación de sus planes de acción. Desde un principio, el INAI ha sido una parte importante del éxito en la ecuación de México, sigan innovando, dando este canal de comunicación, de colaboración entre el gobierno y la sociedad civil, ya que esto es la llave para los arreglos institucionales en todo el mundo”, acotó.

El Oficial Nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Carlos Cortés-Zea, recordó que, en 2015, 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pacto político que busca el cumplimiento de 17 Objetivos y 169 metas específicas, para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos y visibilizar los temas prioritarios.

“La agenda enfatiza la importancia de trabajar desde las diversas trincheras para alcanzar resultados para todos y todas y no dejar a nadie atrás, principio fundamental. Se trata de una agenda universal, porque aplica a todos los países y se adapta a distintas realidades; inclusiva, porque hay que lograr los objetivos para todos y todas, fundamentalmente, para las personas más vulnerables; e integral, porque ningún objetivo es más importante que el otro”, y cada uno es necesario para el logro de los otros”, resaltó.

En representación del Núcleo de Organización de la Sociedad Civil de la AGA en México, Mónica Rebollo López, de Equis Justicia para las Mujeres, advirtió que el Gobierno Abierto no podrá transitar de manera efectiva a un Estado Abierto si los actores de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, la sociedad civil y las entidades, no apuestan a trabajar de la mano con la ciudadanía, las personas activistas y la prensa.

“El Gobierno Abierto no podrá ser, ni lograrse, si no tenemos la participación de la sociedad civil, por ello, es claro que no podemos intentar transitar a un Estado Abierto cuando aún tenemos una agenda de apertura con tintes grises en donde la sociedad civil lejos de encontrar un espacio de colaboración se topa con condiciones de falta de voluntad, diálogo y colaboración”, expuso.

En su momento, la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y Comisionada Presidenta del órgano garante de Durango (IDAIP), Luz María Mariscal Cárdenas, apuntó que el Gobierno Abierto se presenta como un nuevo camino para legitimar el Estado y la justicia; además de mostrarse como una oportunidad de cara a la ciudadanía, para identificar y darle contenido a las ideas y formas de trabajo de las instituciones.

“La alianza entre los gobiernos y la sociedad civil debe ser ya un paso fundamental en nuestra vida democrática, para cimentar, de lleno, los valores de la transparencia, la confianza, la responsabilidad social, la cooperación y la voluntad política de incorporar a los ciudadanos en la participación y seguimiento de las políticas públicas. Es una ruta definitiva de vital importancia en el desempeño de los gobiernos e instituciones. Ya no hay cabida para un gobierno cerrado”, enfatizó.

Por su parte, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, subrayó que el tema de esta cumbre es prioritario, porque permite reflexionar, colectivamente, sobre las acciones emprendidas como gobierno y sociedad para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, tema en el cual, dijo, el compromiso de la administración pública federal es absoluto.

“La vinculación de todos los sectores con la sociedad civil se ve reflejado en la construcción e implantación de los últimos planes de acción nacionales de Gobierno Abierto, destacando el vigente en el que se logró sistematizar e incorporar la perspectiva de género y el desarrollo sostenible, de manera transversal en cada uno de los compromisos. Este esfuerzo nos ha colocado como referente en la comunidad de práctica de gobierno”, resaltó.

En el acto inaugural estuvieron presentes la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas y los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Oscar Guerra Ford; así como el Comisionado Coordinador del evento Adrián Alcalá Méndez, además de representantes de la sociedad civil organizada y Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes del país.

