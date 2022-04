José Luis Gallardo: Quién era el cómplice de Caro Quintero en el secuestro de Enrique Camarena

José Luis Gallardo Parra ex integrante del cártel de Guadalajara en los años 80 y cómplice en el secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena, murió este día por causas naturales en el Hospital Civil de Guadalajara.

El Güero como también era conocido, estaba preso en el Penal de Puente Grande en Jalisco. Se le relacionó con el narcotraficanteRafael Caro Quintero, quien también eran integrantes del cártel de Guadalajara.

José Luis Gallardo Parra fue detenido en 1990 y cumplía una codena de 86 años por el homicidio y secuestro del agente de la DEA, Enrique Camarena y de un piloto. Fue trasladado al hospital para atenderle una afección renal, causa que finalmente desencadenó su deceso.

Solicitó libertad anticipada

En 2014 la defensa de José Luis Gallardo solicitó al Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito del Poder Judicial Federal, la libertad anticipada. Pero le fue negada por no cumplir las tres terceras partes de la condena, es decir que aún no acumulaba los 51 años de prisión, además sus horas de trabajo no eran las suficientes para obtener ese beneficio.

Sus restos serán entregados a su familia para los trámites funerarios.

El asesinato de Enrique Camarena

Según información de la DEA, en 1985 el agente Enrique Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por integrantes del cártel de Guadalajara, con participación de la extinta Dirección Federal de Seguridad (un aparato de inteligencia de ese entonces del gobierno de México), luego que fue descubierto como infiltrado en la organización delictiva.

La entidad estadounidense supone su tortura fue de dos días antes de morir, cuando aplastaron su cabeza.

