Reforma electoral está muerta, no conseguirá apoyo legislativo: Luis Carlos Ugalde

Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE y director general de Integralia Consultores, comentó que a la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no le ve posibilidad de avanzar, "está muerta en cuanto al proceso legislativo y a los votos, pero no está muerta como un instrumento de propaganda".

"Esto puede ser muy dañino porque con el pretexto de que no le permitieron reducir costos, en noviembre de este año puede decir, 'no me dejaron, entonces yo le voy a dar menos dinero al INE en su presupuesto para el próximo año'", señaló.

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group, agregó que también puede llevar a que en marzo del próximo año que se renuevan consejeros, Morena no valide el procedimiento o revierta en el proceso, ya que en los últimos dos años una de las formas que el Ejecutivo ha utilizado para "estrangular" a órganos autónomos es no nombrar, dejando que vayan muriendo por la ausencia de integrantes o bien desconocer como una autoridad legítima al INE.

Sin embargo, Ugalde señaló que tiene aspectos positivas y otras negativas. Entre las positivas se encuentra el voto electrónico, la reducción del número de regidores y los congresos locales, así como evaluar si se desaparecen a los tribunales electorales locales.

"Las cosas negativas me parecen muy graves, la elección de consejeros y magistrados con el voto popular, eso me me parece lo más grave de todo, según López Obrador lo que se quiere es emancipar a los consejeros del yugo de los partidos, pero con este método de elección los vas a politizar aún más", afirmó.

Asimismo, dijo que otro punto negativo es la eliminación del financiamiento ordinario de los partidos, creo que vale la pena reducirlo, pero no eliminarlo y el otro es la desaparición de los diputados de mayoría y la sustitución por plurinominales.

"Algo que va a beneficiar más a Morena, porque está contemplado como un mecanismo a través de listas estatales, pero busca que los diputados plurinominales se elijan en cada estado por listas, y eso método va acabar por favorecer al partido más grande", apuntó.

Finalmente, el ex consejero presidente del IFE dijo que lo del INE es tan negativo que el saldo es negativo.

