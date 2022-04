Reforma electoral de AMLO pone en riesgo a la democracia, coinciden expertos

Políticos, académicos y consejeros electorales advierten que realizar una Reforma Electoral que ponga en manos del Gobierno federal la organización de los comicios, es un peligroso retroceso que pone en riesgo la consolidación de la democracia.

Reunidos en el seminario “Los desafíos de la Democracia a 45 años de la Reforma Política de 1977”, señalaron las posibles implicaciones que se presentarían en caso de que como en antaño, el árbitro electoral esté en la Secretaría de Gobernación.

Quien fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, destacó los avances que se han obtenido desde que se hizo que los procesos electorales estuvieran en manos de los ciudadanos, y señaló que aquellos que quieren o sueñan alinear a todas las instituciones del estado a la voluntad de una sola persona, no pueden ver con buenos ojos la autonomía constitucional que es connatural a diferentes instituciones.

Ciro Murayama, consejero del INE, recordó lo que pasaba cuando la Comisión Federal Electoral la constituía la mayoría del Partido Revolucionario Institucional, sin garantías de imparcialidad.

Ley Bartlett fortaleció a la oposición

Jacqueline Peschard, académica y exconsejera del IFE, señaló que la propuesta presidencial, también advirtió que está en riesgo la democracia y desde el Gobierno federal quieren ponerla en manos de un solo hombre.

Cuauhtémoc Cárdenas, expuso que no ve la necesidad de realizar una reforma en materia electoral porque no hay elementos que justifiquen la necesidad de hacerla.

“Vamos, primero tendría que conocer, cuál es la propuesta para poder decir si estoy de acuerdo con esa reforma; yo por mí, no veo necesidad de una reforma mayor, me parece que en este caso el propio instituto electoral, quien es quien conoce del tema en este momento, es el que no podría decir de su propia estructura interna, de lo que ve en relación con los proceso locales, distritales, etc, si procedería alguna reforma que nos significara menores costos, más facilidades, menos burocracia”, dijo.