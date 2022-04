Firman Pipa de la Paz: María Clemente y Gabriel Quadri se reconcilian en Cámara de Diputados

De manera sorpresiva, en la Cámara de Diputados hubo reconciliación con beso y abrazo entre la diputada federal trans de Morena, María Clemente García y el diputado de Acción Nacional, Gabriel Quadri.

María Clemente García protagonizó una escena en el pleno de San Lázaro, cuando obligó al, en ese momento presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel a retirarse del asiento desde donde presidía como parte de una protesta contra Gabriel Quadri, quien en esa sesión, se refirió a la legisladora trans Salma Luevano como el señor Luevano.

La legisladora quien anunció que presentará una iniciativa para modificar el Código Penal Federal para incorporar la figura de Trans Feminicidio, señaló que todo el mundo, hasta ella, se equivoca, pero lo importante es corregir.

“Porque podemos equivocarnos. Yo me he equivocado ante los medios y ante la gente y las conductas tienen corrección. No podemos, ni necesitamos pensar absolutamente igual, pero tenemos estas coincidencias y en estas es donde nace la paz y la concordia para México; por eso estoy aquí, acompañada de mi compañero diputado Gabriel Quadri”, expuso.